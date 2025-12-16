El Consell de Mallorca abrirá el Polideportivo Sant Ferran a las familias en un «Nadal actiu»
Habrá partidos de ping-pong, talleres y tiradas de tiro con honda, partidos de pádel, futbolín humano 3x3, un espacio de psicomotricidad para los más pequeños, o entrenamiento y senderismos urbanos para la gente mayor
El Consell de Mallorca ha presentado este martes un «Nadal actiu a Sant Ferran»: un conjunto de actividades y propuestas deportivas que abrirán el Polideportivo Sant Ferran durante la festividad navideña a las familias, concretamente los días 29 y 30 de diciembre y el 2 y 3 de enero, de 10 a 13 horas.
La programación incluye una decena de actividades gratuitas con monitores que se harán tomando el espacio deportivo de la institución como parque navideño, para ofrecer una alternativa de ocio y fomentar la participación de toda la ciudadanía.
Entre las actividades habrá partidos de ping-pong, talleres y tiradas de tiro con honda, partidos de pádel, futbolín humano 3x3, un espacio de psicomotricidad para los más pequeños, o entrenamiento y senderismos urbanos para la gente mayor, con base de salida en Sant Ferran.
Las actividades han sido presentadas por el vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, acompañado del director insular de Deportes, Toni Prats. Según Bestard «esta programación responde a la voluntad de hacer de la Navidad una época de encuentro y convivencia de las familias».
Además, el consejero ha anunciado uno que «estas jornadas son un paso previo a un proyecto de campus en época festiva para los niños, que ofrecerá una vía de conciliación vacacional en futuros años». El Consell refuerza así su apuesta por ofrecer una programación activa familiar.
Una de las actividades destacadas serán las caminatas para personas mayores, provenientes de toda la isla, que bajo el paraguas de «Senderisme urbà» recorrerán una ruta guiada con salida desde el Polideportivo Sant Ferran. Esta es la única actividad programada que requiere reserva previa en el teléfono 638 09 09 09.
Consultad el calendario y los horarios: https://esports.conselldemallorca.es/es/
