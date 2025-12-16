El ConectaBalear Manacor busca el triunfo en casa ante el Leganés

El ConectaBalear CV Manacor afronta este miércoles un nuevo compromiso ante UC3M Voleibol Leganés en una semana exigente marcada por la doble jornada, ya que el sábado, el conjunto manacorí también se medirá ante Intercap Asisa Tarragona. Ambos encuentros tendrán lugar a las 18.00 horas en el Poliesportiu Miquel Àngel Nadal.

El equipo de Alexis González llega a la primera cita como tercer clasificado, mientras que el conjunto madrileño ocupa la penúltima posición. Sin embargo, la derrota de la pasada jornada frente a Almería invita a la prudencia y ha servido como recordatorio de la igualdad existente en la categoría. El técnico del Manacor, Alexis González, insiste en no bajar la guardia y en tratar a todos los rivales con el mismo respeto: “Afrontamos todos los partidos por igual. Sabemos que hay días en los que las cosas no salen como esperamos, pero seguimos buscando la regularidad y cumplir los objetivos que nos hemos marcado”.

Por su parte, el Leganés llega sin presión y con la necesidad de sumar para mantenerse vivos de cara a la Copa, un factor que lo convierte en un rival incómodo. “No hay rivales fáciles esta temporada. Ellos vienen a buscar la victoria para intentar entrar en la Copa y no tienen nada que perder contra nosotros”, advierte González.

La clave del encuentro, según el entrenador, estará en la concentración desde el primer punto. El ConectaBalear deberá imponer su ritmo y evitar desconexiones que permitan al rival crecer en el partido. “Si no entramos con el foco puesto en el partido, se puede complicar o incluso perder”, concluye.

Con dos partidos en pocos días, el duelo ante Leganés se presenta como una prueba importante para medir la capacidad del ConectaBalear de reaccionar tras la última derrota, mantener su posición privilegiada en la clasificación y llegar con buenas sensaciones al enfrentamiento del sábado ante Tarragona.