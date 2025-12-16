FÚTBOL FEMENINO
Aitana Bonmatí agranda su leyenda con su tercer The Best
La centrocampista azulgrana, ausente de la gala celebrada en Doha, iguala con tres The Best sus tres Balones de Oro y culmina un 2025 de éxitos
Aitana Bonmatí volvió a hacer historia este martes al conquistar el premio FIFA The Best a la mejor jugadora del mundo en una gala celebrada en Doha marcada por la ausencia de la mayoría de protagonistas. El galardón, decidido a través del voto de periodistas, entrenadoras y capitanas de selecciones nacionales, reconoce de nuevo el impacto total de la centrocampista del Barça y de la selección española.
La de Sant Pere de Ribes sumaba ya tres Balones de Oro y dos The Best en su palmarés individual, y con el premio de este año iguala a tres el número de veces que ha conquistado las dos principales distinciones que puede ganar una futbolista, un registro reservado a la élite absoluta del fútbol mundial.
El reconocimiento llega, además, en un contexto especial. Bonmatí estará unos meses de baja tras haber sido intervenida de una fractura de peroné, aunque eso no le impidió proclamarse campeona de la Nations League con la selección española hace apenas dos semanas, un título que celebró desde la distancia tras perderse la final a causa de la lesión.
Ni siquiera ese contratiempo empaña un 2025 brillante tanto a nivel individual como colectivo. La de Sant Pere de Ribes fue nombrada mejor jugadora de la Champions y de la Eurocopa de la pasada temporada, competiciones en las que el Barça y la selección española fueron, respectivamente, subcampeonas, y figuró en el mejor once de ambos torneos.
A nivel de clubes, Aitana completó el triplete nacional con el Barça y siguió acumulando reconocimientos históricos: se convirtió en la primera futbolista en ganar tres Balones de Oro, recibió el Globe Soccer Award, fue elegida mejor jugadora del mundo por la IFFHS y entró en el FIFPRO World Best XI.
En la categoría femenina de porteras, el premio fue para Hannah Hampton, guardameta del Chelsea FC y de la selección inglesa, en una terna en la que también figuraba la azulgrana Cata Coll.
Un nuevo The Best que refuerza una trayectoria ya legendaria y confirma que, incluso obligada a parar, Aitana Bonmatí sigue haciendo historia en el fútbol mundial
