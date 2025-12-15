Pilotades: Buen papel de Balears sub-14 y 16 en el Nacional femenino

Las selecciones de Balears sub-14 y 16 de fútbol femenino han cerrado con buen papel su participación en la primera fase del Nacional de Segunda División al finalizar en los primeros puestos de la tabla. La sub-14 ganó 4-0 a Melilla y 2-1 a Canarias y perdió 3-2 con Cantabria. Triple empate en la primera plaza que es para Canarias por su coeficiente goleador. La sub-16 venció 1-0 a Canarias y perdió por 2-0 ante Cantabria y queda. Triple empate también. Canarias marcó más goles.

El Mallorca juvenil gana al Gimnàstic Manresa

Importante triunfo del Mallorca juvenil en el campo del Manresa para seguir en la parte alta. Los rojillos jugaron con Adri, Carvajal, Orejuela, Iago, Mykola, Yerga (Arbós), Diallo (Hurtado), Serra, Anastasios (Whyte), Garvi (Torres) y Dani Ramos. Marcaron Orejuela y Diallo.

Derrota por 4-1 del San Francisco juvenil

Dura derrota del San Francisco en el campo del Damm por 4-1. Los escolares, que se adelantaron con un gol de Lluís Quirós, jugaron con Manuel Tristán, Abel Verd (Gerard Rojals ), Oriol Tejada, Ferrán, Spencer, César Guzmán, Joel Avilés (Molina ), Burgaya (Aguilera ), Lluís Quirós, Jordi León (Franco ) y Ferrari (Álvaro).

El Constància juvenil iguala a dos en Inca

El Constància sigue sin perder y logró un empate a dos ante el Girona. Los de Inca alinearon a Bover, Romero, Valentino, Crespí (Florit), Dimitrov, Gárdenas (Robles), Cortés, Arbós, Pau Lluís (Coll), Lamin (Ike) y Raúl (Ian).

El Balears femenino empata en Guadalajara

Empate a cero del Balears femenino en el campo del Dínamo Guadalajara. Las blanquiazules jugaron con Sandra Torres, Alcaide, Valca, Raquel, Abigail, Nerea López, Pomer, Neus Perelló, Cora Coll, Fátima y Sofía Rojas (Naroa).

Pruebas físicas de los árbitros de Balears

Los árbitros de Segunda RFEF, Tercera Federación y fútbol femenino pasaron las exigentes pruebas físicas del curso de ascenso, celebradas en las instalaciones deportivas de Sant Ferran.

Los veteranos, en el Memorial Toni Sureda

Los equipos veteranos del Barracar, Manacor, Atlético Baleares y Mallorca participaron en el Memorial Toni Sureda, más conocido por Perdut, en recuerdo del que fue presidente y fundador del mencionado Barracar. En esta edición se galardonó a personas que fueron fundamentales en la fundación del club de Manacor. Los homenajeados fueron Bernardí Bordoy; Pedro Mestre; Fernando Villalonga; y Juan Roldán, Zurita; y Jaime de Juan y Pons.

El fisiomedia Manacor juvenil asalta el Eixample

La décima jornada de la División de Honor Juvenil de fútbol sala dejó resultados destacados. El Fisiomedia Manacor firmó un triunfo de mucho mérito a domicilio ante el Eixample (1-2), con goles de Xavier y Abel. El Viva Sport no pudo mantener su ventaja en Mataró: pese a irse al descanso por delante (1-2), con tantos de Salom y Lluc, acabó cediendo por un contundente 5-2. El Industrias Santa Coloma, con el mallorquín Lluís Oliver en sus filas, encajó su primera derrota del curso al perder en casa frente al Sala 5 Martorell (2-3). En el Grupo 1, el Noia, sin Iván León, pasó por encima del Valladolid (7-1) y continúa líder, informa Joan Carles Gibert.

El Independiente y el ETB Calvià se presentan

La totalidad de las plantillas del ETB Calvià de fútbol sala y del Independiente fueron presentadas a sus respectivas aficiones. El presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Horrach, asistió a ambos actos y alabó, en su discurso, la gran labor que realizan los padres y madres de los jugadores.