El Mallorca Fashion Outlet acogerá la salida de la quinta y última etapa de la Challenge 2026

La Challenge Mallorca Masculina 2026 incorporará una novedad destacada en su jornada final. El Mallorca Fashion Outlet, ubicado en el municipio de Marratxí, será el escenario de la salida de la quinta y última etapa, que se disputará el domingo 1 de febrero. Se trata de una salida inédita en la historia de la Challenge, que permitirá a los aficionados disfrutar de los principales corredores del pelotón internacional en un entorno accesible y pensado para el público.

La etapa partirá desde la plaza principal del centro comercial con una salida neutralizada, ofreciendo una oportunidad excepcional para que los seguidores del ciclismo puedan vivir de cerca el inicio de la carrera antes de que la competición se dirija hacia Palma, donde la jornada concluirá, como es tradición, en el Paseo Marítimo, frente a la Catedral.

El acuerdo ha sido firmado por Jorge Pérez de Zabalza, director de Marketing y Turismo de los centros comerciales de VIA Outlets en Mallorca y Sevilla, y Manuel Hernández, director de Unisport Consulting, empresa organizadora de la prueba. Pérez de Zabalza ha afirmado que, para Mallorca Fashion Outlet, «apoyar a la Challenge ciclista es un movimiento natural porque nos sentimos especialmente comprometidos con el territorio y con el deporte mallorquín». «Este patrocinio responde a nuestra apuesta estratégica por eventos que aúnen excelencia deportiva, valores positivos y la oportunidad de dar a conocer el entorno natural de nuestra isla, un patrimonio que debemos preservar para las futuras generaciones», ha destacado.

Por su parte, Hernández ha agradecido el apoyo de Mallorca Fashion Outlet, subrayando que la colaboración «permitirá una salida inédita en la Challenge, algo que nos ilusiona mucho». Asimismo, ha señalado que «siempre intentamos innovar y buscar novedades, aunque en una isla el margen territorial es limitado; este acuerdo nos abre una posibilidad que, sin duda, resultará muy atractiva para los aficionados».

La Challenge Mallorca Masculina se celebrará del 28 de enero al 1 de febrero, con la disputa de cinco pruebas que reunirán en la isla a algunos de los mejores equipos y ciclistas del pelotón profesional. Por el momento, ya han confirmado su presencia el campeón del mundo Remco Evenepoel y el mallorquín Enric Mas.