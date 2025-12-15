Beth Abad y Marc Sánchez, los grandes protagonistas del Balear de Natación de Invierno

Las Piscinas Municipales de Son Hugo, en Palma, fueron el escenario durante el pasado fin de semana del Campeonato de Baleares de Invierno 25-26 en piscina de 25 metros, una de las grandes citas del calendario autonómico, que volvió a reunir a un elevado número de clubes y deportistas y dejó un balance marcado por el alto nivel competitivo, la amplia participación y la consecución de récords y mejores marcas de gran relevancia. El campeonato, disputado a lo largo de dos intensas jornadas, incluyó pruebas de las categorías Infantil, Junior y Absoluta, tanto individuales como de relevos, ofreciendo una panorámica muy completa del presente y el futuro de la natación balear.

Los espectadores que se acercaron a Son Hugo pudieron presenciar un buen número de récords y mejores marcas nacionales y territoriales. El nadador olímpico del C.N. Voltor Balear Marc Sánchez Torrens fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana, estableciendo nuevos récords autonómicos absolutos en las pruebas de 50 metros espalda y 100 metros estilos. A estos registros individuales se sumaron los récords de Baleares en relevos, logrados por el equipo masculino del C.N. Voltor Balear en las pruebas de 4x50 libres y 4x100 libres, con el cuarteto formado por Marc Sánchez, Nicolas Huther, Víctor Martín y Toni Mulet.

Junto a estos récords absolutos, el campeonato dejó también un amplio listado de mejores marcas de edades. En este apartado destacó Alejandro Rodríguez Cabellos (2009, C.N. Palma), autor de la Mejor Marca Nacional (MMN) de 16 años en 100 metros mariposa, a la que añadió dos mejores marcas territoriales (MMT 16 años) en 50 mariposa y 200 estilos, completando un campeonato de enorme consistencia. También sobresalió Filip Chojnacki (2012, C.N. Inca), con Mejor Marca Nacional en 400 metros estilos y, además, mejores marcas territoriales en 200 espalda y 50 mariposa, confirmando una proyección de enorme futuro.

El listado de mejores marcas territoriales se completó con actuaciones destacadas de Tristán Santos (2009, C.N. Palma) y Borja Garau (2008, C.N. Palma) en 50 braza, Eric Vincent Alegret (2011, C.N. Palma) en 200 braza y Tiago del Po (2010, C.N. Felanitx) en 100 metros libres. En categoría femenina, además, Beth Abad Núñez (2008, C.N. Palma) firmó mejores marcas territoriales (MMT 17 años) en 200 libres y 50 libres, y Maria Antònia Burguera (2012, C.N. Palma) en 200 libres.

Más allá de marcas concretas, el campeonato distinguió también a los mejores deportistas por puntuación, según la tabla AQUA 2025. En el apartado femenino, la mejor nadadora del campeonato por puntos fue Beth Abad Núñez (C.N. Palma de Mallorca), gracias a su sobresaliente rendimiento en 200 metros libres. Completaron el podio femenino Ania Cristina Buciu (C.N. Llucmajor) y Aina Hierro Pujol (C.N. Voltor Balear). En categoría masculina, el primer puesto por puntos fue para Marc Sánchez Torrens (C.N. Voltor Balear), acompañado por Antoni Mulet Matheu (C.N. Voltor Balear) y Alejandro Rodríguez Cabellos (C.N. Palma) como los tres mejores por puntuación.

El campeonato destacó también por la gran participación, con una presencia numerosa de clubes de toda la geografía balear contando con la participación de un total de 20 clubes y cerca de 300 nadadores. Tomaron parte en la competición C.N. Palma de Mallorca, C.N. Voltor Balear, C.N. La Salle-Palma, C.N. Inca, C.N. Llucmajor, C.N. Portus, C.N. Sta. Eulalia Rio, C.N. Eivissa, C.N. Felanitx, C.N. Calvià, A. Master Baleares, C. Aigua Esport Artà, C.N. Jamma, C.N. Maó, Club Natació Mallorca Swim, Club Esportiu Mater, Club Natació Muro, Illes Balears XT, Rafa Nadal Center Tennis Club y Duet Tri-Bikes.