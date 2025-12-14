El Porreres gana el derbi al Andratx y sigue en la pelea por la salvación

El Porreres ha logrado una victoria importantísima en el derbi ante el Andratx (2-0), en su objetivo de luchar por la permanencia en el Grupo 3 de la Segunda RFEF. Los locales siguen en descenso, pero se acercan a los puestos que marcan la salvación, mientras que el Andratx se mantiene un punto por encima de la zona roja tras 15 jornadas disputadas.

Porreres y Andratx sabían lo que estaba en juego este domingo en el campo municipal de Ses Forques. Ambos salieron al césped con las ideas claras, pugnando por todos los balones y sin querer ceder ni un solo metro ante su rival. El encuentro, como cualquier derbi, fue intenso desde el pitido inicial.

Tras unos primeros minutos igualados, el equipo de Jaume Mut tomó la iniciativa. Su condición de local y la necesidad de sumar los tres puntos hicieron que el Porreres intentara tener el balón y buscar la portería de un Andratx que puso en práctica su habitual estilo de juego: orden y trabajo defensivo para intentar sorprender a la contra.

Las primeras ocasiones fueron del Porreres. Rodri, en el minuto 7, avisó con un chut lejano y, sobre el minuto 20, Javi Cobo disparó alto. Tras esos dos avisos llegó el primer gol de los locales, en una jugada iniciada por Pau Mascaró por la banda derecha. El exmallorquinista se deshizo de Rabanillo y cambió el juego hacia la banda izquierda, donde apareció Bengoechea, que, tras recortar a un defensa, disparó al palo. El rechace lo recogió el capitán Rodri, que soltó un derechazo a la escuadra (1-0, m.29).

El gol dejó grogui al Andratx, que no encontró la forma de imponerse a un Porreres que fue superior hasta el descanso.

Cambio de guion

Un buen toque de atención debieron recibir los jugadores del Andratx por parte de su técnico, José Contreras, ya que tras el intermedio salieron con muchas más ganas y buscando la portería local.

El once local se sintió acosado, aunque no sufrió en exceso porque los visitantes no gozaron de ocasiones claras de gol. El balón lo manejaba el Andratx, pero el Porreres tenía el control del partido.

La jugada del encuentro, que también mantuvo en vilo a los aficionados durante un par de minutos, llegó en el 67 tras un disparo que se sacó de la chistera Pau Mascaró. El delantero chutó desde casi 30 metros y Elías, portero del Andratx, voló para despejar un balón que se colaba por la escuadra. El guardameta se golpeó la cabeza con el palo y tuvo que ser atendido.

Tras el susto, continuó dominando el juego el equipo visitante, con el Porreres asentado cerca de su área y cerrando espacios. Tuvo su ocasión el Andratx, pero Javi Sánchez no acertó con la portería tras un gran pase de Marcus cuando se encontraba solo en el área pequeña.

Pudo cerrar el partido Marcos en el último minuto, en un balón al segundo palo, pero chutó fuera. La sentencia llegó dos minutos después, en el 92, tras una espectacular carrera de Adrián Garrido por la banda derecha: tras arrancar en su área, llegó hasta la línea de fondo para dar el pase de la muerte a Pau Mascaró, que no perdonó (2-0).