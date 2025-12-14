Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Palmer Basket vuelve a sonreír al remontar al Cartagena en Son Moix

Los mallorquines dan la vuelta al partido, tras llegar a perder por dieciocho puntos, para sumar su segunda victoria de la temporada (77-68)

Imagen del duelo disputado en Son Moix entre el Palmer y el Cartagena.

Pau Cobo / Efe

Palma

El Palmer Basket logró contra el Grupo Caesa Seguros CB Cartagena (77-68) su segunda victoria de la temporada en un partido que tuvo que remontar hasta en dos ocasiones, pero que le da un soplo de aire fresco en su lucha por la permanencia. Al cuadro local le costó mucho entrar en juego, con una pasividad defensiva en el primer periodo que le costó ir a contracorriente desde el salto inicial con un 8-21 favorable al equipo de Félix Alonso, que regresaba a Son Moix.

Llegó a ponerse 15-33 el conjunto de Lucas Victoriano, pero en ese instante, como si de un camaleón se tratara, cambió su piel para asestarle un mazazo a su rival con un parcial de 22-2 que les colocaría con una ligera ventaja al descanso (37-35).

Las urgencias comenzaron a notarse en el inicio de la segunda parte, donde Jordan Davis tuvo un buen tramo para que Cartagena volviera a generar una ventaja de dos dígitos con el 42-53. Sin embargo, otra reacción de Palmer dejaría el partido muy abierto de cara a un tramo final donde necesitaban más que nunca a Duda Sanadze, quien llevaba dos puntos antes de entrar al último cuarto y un -27 con él en pista.

Un triple y tres tiros libres del georgiano fueron fundamentales para que la distancia fuese disminuyendo hasta conseguir un 70-66 muy valioso con menos de dos minutos por disputarse. Ahí fue cuando apareció el instinto aniquilador de Hansel Atencia. Tras un error en forma de falta antideportiva, un lanzamiento de tres del colombiano puso el 73-68 que, a la postre, terminó resultando decisivo después de que el elenco visitante cometiera una infracción de cinco segundos al saque.

La victoria de los palmesanos, sumada a la derrota de Melilla contra el vecino isleño, el Fibwi Mallorca, deja totalmente abierta una zona baja en la que Palmer, Cartagena y Melilla quedan empatados con dos victorias en sus casilleros.

