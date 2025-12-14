El mallorquín Xisco Muñoz conquista su tercera Copa de Malasia

El técnico mallorquín Xisco Muñoz continúa haciendo historia en el fútbol asiático. El entrenador de Manacor, que acaba de proclamarse campeón de liga en Malasia con el Johor Darul Ta’zim (JDT), ha sumado además un nuevo éxito a su palmarés al conquistar la Copa de Malasia, el tercer título copero consecutivo del club.

El conjunto dirigido por Xisco se impuso con autoridad en la final al Sabah por un contundente 5-0 en Kuala Lumpur, en un partido que dejó resuelto antes del descanso. El Johor, conocido como el 'Spanish Johor' por la presencia de futbolistas y técnicos españoles, alineó de inicio a Glauder, Óscar Arribas, Nacho Méndez y al nacionalizado Natxo Insa, y confirmó su enorme superioridad desde el inicio.

El club del príncipe heredero de Johor

Este nuevo trofeo refuerza la etapa triunfal de Xisco en el JDT, club dominante del fútbol malayo y propiedad del príncipe heredero de Johor. El técnico mallorquín llegó el pasado verano con el reto de mantener una hegemonía casi sin precedentes y no solo ha cumplido, sino que ha elevado aún más el nivel competitivo del equipo, tanto en el ámbito nacional como en competiciones continentales.

Francisco Javier Muñoz Llompart (5 de septiembre de 1980, Manacor) se formó como jugador en el Valencia, con el que se proclamó campeón de Liga en 2004, y desarrolló una carrera internacional que incluyó una exitosa etapa en el Dinamo Tbilisi, donde ganó la liga georgiana y fue máximo goleador. Inició allí su trayectoria en los banquillos antes de alcanzar proyección internacional al lograr el ascenso a la Premier League con el Watford en 2021, y tras pasar por clubes como el Huesca, Anorthosis, Sheffield Wednesday y DAC Dunajská Streda, asumió el reto de dirigir al Johor Darul Ta’zim, con el que sigue ampliando su palmarés.