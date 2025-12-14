¿Por qué el mallorquín Federico Saiz actuó como cuarto árbitro en el Mallorca-Elche?

El Real Mallorca-Elche (3-1) de este sábado por la tarde estuvo repleto de momentos especiales. El desparpajo de Virgili, la exhibición de Omar Mascarell, el golazo de Muriqi, la fiesta en la grada… Muchos ingredientes que hicieron de este choque un día especial para el mallorquinismo. Pero hubo un detalle que se pasó por alto para muchos y que no suele ser habitual. De hecho, hasta hace bien poco, era impensable en el fútbol español. Y es que en la banda, vigilando de cerca a Jagoba Arrasate y Eder Sarabia, había un colegiado mallorquín que estaba viviendo su debut en Primera División.

Federico Saiz Villares, colegiado nacido en Palma y que este verano ascendió a Primera RFEF, donde ha dirigido cinco partidos (más uno de la Copa del Rey), vivió ayer un día muy especial para él y su familia.

Fede Saiz, junto a Arrasate, durante el Mallorca-Elche. / MANU MIELNIEZUK / DMA

Una urgencia

El viernes, cuando salió la designación arbitral para el encuentro, Munuera Montero fue el colegiado principal escogido para el choque. Junto a él, como asistentes principales, estaban Íñigo Prieto y Antonio Ramón Martínez, con Francisco Javier Expósito como cuarto. El habitual equipo de trabajo del colegiado andaluz. Ahora bien, poco antes del partido, Antonio Ramón se encontró indispuesto.

Expósito pasó a ocupar su lugar en la banda y fue en ese momento cuando Fede Saiz recibió una llamada de urgencia para actuar como cuarto árbitro (todo ello recogido en el acta del encuentro). Un hecho poco común al ser mallorquín, pertenecer al colegio balear y acudir a arbitrar a un equipo de Baleares como el Mallorca. Al principio el Elche no aceptó muy bien la decisión, aunque finalmente entendieron el motivo y aceptaron la decisión.

Munuera Montero recogió en el acta el motivo por el cual Fede Siaz actuó como cuarto árbitro. / RFEF

La imposibilidad de arbitrar a equipos pertenecientes a la misma comunidad autónoma que su colegio arbitral, que ha impedido, por ejemplo, que Mateo Busquets Ferrer o Cuadra Fernández, colegiados de Primera División, dirijan nunca al conjunto bermellón, es algo que desde la llegada en junio de Fran Soto Belirac a la presidencia del Comité Técnico de Árbitros (CTA) se está intentando modificar. De hecho, el propio Munuera Montero, natural de Jaén, dirigió el Sevilla-Betis de hace pocas jornadas, un partido no exento de polémica y que tuvo que ser suspendido momentáneamente por el lanzamiento de objetos.

Saiz, al ser su primer año como árbitro principal en Primera RFEF, puede ser designado como cuarto árbitro en Segunda División, por lo que se encontró con una gran oportunidad de debutar en un partido de Primera División. Otro hito a celebrar, aunque fuese momentáneo, para el arbitraje de las Islas Baleares.