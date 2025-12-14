El Gingko Racing completa la remontada para liderar la IX Puerto Portals Dragon Winter Series

La IX Puerto Portals Dragon Winter Series está al rojo vivo tras la disputa de la segunda ronda, que ha finalizado hoy en aguas de la Bahía de Palma. El ganador final de esta competición se sabrá el próximo mes de enero de 2026. Esta segunda serie de la competición, en la que participan 40 embarcaciones de la clase Dragon, ha puesto su colofón con dos regatas más que se han disputado con un viento del noreste de entre 12 y 14 nudos de intensidad que era algo rolón, lo que ha obligado a un cambio de recorrido en mitad de la primera manga.

Los favoritos a llevarse la victoria son el Gingko Racing de Jan Eckert, el suizo Jupiter, de Ben Kolff, y el portugués Easy, de Michael Zankel, que ocupan la primera, segunda y tercera posición de la clasificación general, respectivamente, y que han protagonizado un emocionante duelo.

La embarcación suiza Gingko Racing ha completado la remontada que inició el pasado viernes y ya lidera la IX Puerto Portals Dragon Winter Series gracias a los dos triunfos que ha conseguido en dos pruebas del día. En la primera regata, un recorrido de cuatro tramos y 1,3 millas de distancia, el segundo puesto ha sido para el Jupiter, mientras que el austriaco Basic Logic ha sido tercero.

Espoleado por su buena racha, el equipo de Jan Eckert ha afrontado la segunda manga con mucha fuerza y ha vuelto a llevarse la primera posición. En este caso, con el Easy ocupando el segundo lugar y el Jupiter, la tercera plaza.

El balance de esta segunda ronda de la IX Puerto Portals Dragon Winter Series ha sido muy positivo, con siete regatas celebradas en tres días y muy buenas condiciones meteorológicas. En el cómputo global, se han navegado ya 12 pruebas, por lo que los participantes pueden descartarse sus dos peores resultados. El Gingko Racing es el líder con 22 puntos; le sigue el Jupiter con 28 puntos y el Easy es tercero con 29 puntos.

Tras la jornada de competición, la flota ha vuelto a tierra y ha tenido lugar una entrega de premios donde se ha reconocido al Gingko Racing como el mejor equipo de esta segunda ronda de la IX Puerto Portals Dragon Winter Series, que ha celebrado su última prueba del año. El campeonato se retomará del 23 al 25 de enero, cuando tendrá lugar la tercera y última serie. La escasa diferencia de puntuación entre los tres primeros augura un final al rojo vivo.