García-Hensen se llevan la victoria en el noveno Rallysprint de Santanyí y Campins-Torres consiguen el campeonato

El Rallysprint de Santanyí, bajo la organización de la Escudería Mallorca Competició y con el patrocinio del Ayuntamiento de Santanyí, echó el cierre a la temporada automovilística por todo lo alto. Miguel A. Campins-José Vte. Torres se llevaron el campeonato de Baleares, mientras que José Campaner-María A. Rotger fueron subcampeonas. La prueba. que contó con una inscripción de 78 equipos, 20 más que la anterior edición, la ganaron David García-Rudy Hensen.

La primera sección, con tres pasadas por el tramo de Pou des Rei (7,6 kms), comenzaba con el scratch de Miguel A. Campins-José Vte. Torres (Ford Fiesta Rally2) con solo seis décimas de ventaja sobre David García-Rudy Hensen (Skoda Fabia Rally2) y un segundo con José Campaner-María A. Rotger (Skoda Fabia Rally2). Muy cerca del trío de cabeza el potente Porsche de Juanjo Moll-Adrián Santamaría. En la segunda pasada el scratch de García-Hensen los situaban al frente de la clasificación mientras que Moll-Santamaría se quedaban a un solo segundo de Campaner-Rotger. La última especial de la mañana confirmaba el liderato de García-Hensen y la segunda posición de Campaner-Torres mientras que Moll-Santamaría adelantaban a Campaner-Roger y pasaban a ser terceros. A veinte segundos, la quinta posición era para Lorenzo Andreu-Francisco Vicens (Fiat Abarth) por delante de los Renault Clio de Xim Ramón-Xavier Cánaves y Xisco Molina-Tomeu Más. Empatado con éste último estaban los alemanes Patrick Dinkel-Anna Hinricks (Peugeot 308 Rally4).

La segunda sección cambiaba por completo con la aparición de la lluvia que posteriormente se convertía en aguacero. Algunos equipos abandonaban por falta de neumáticos como Moll-Santamaría entre los favoritos. García-Hensen marcaban el primer scratch de la tarde seguidos de Campins-Torres y Campaner-Rotger que recuperaba la tercera posición, mientras que Ramón-Cánaves eran cuartos al adelantar a Andreu-Vicens. La segunda pasada por Es Barrancó bajo un fuerte aguacero sería decisiva. El scratch ahora era para Campins-Torres que se quedaban a tres segundos de García-Hensen que tenían un ligero toque. Peor les iba a Dinkel-Hinricks que tenían una salida de carretera más aparatosa que obligaba a neutralizar el tramo y posteriormente se acordaba suspender la tercera. El tercer cajón del podio.

Miguel Angel Campins, en el Rallysprint de Santanyí. / Más

se confirmaba para Campaner-Roger y Vidal-Cánaves eran cuartos y primeros locales. Gran actuación de Tomeu Lladonet-Francisco Serra (Renault Megane) que finalizaron quintos adelantando a Andreu-Vicens. Tras ellos duelo de Renault acabando en un pañuelo Jordi Santandreu-Javier Benítez, Pep Ll. Laville-Jaume Llinás y Adrián del Moral-Juan A. Grimalt. A medio minuto de este grupo el top ten lo cerraba Miquel Sacarés-Nicolau Ramón (Seat León). Por último en la Balearic Sandero Cup victoria para Sebastià Galmes-Tomeu Vicens tras mantener un duro pulso con Esteve Payeras-Joan Gomila, acabando separados por solo dos segundos. El tercer cajón del podio era para Jaume y Rafel Jordà. Mala suerte para Tomeu Payeras-Sebastià Palou que debían abandonar tras liderar la Copa.

Tras estos resultados se proclamaban campeones Miquel A. Campins y María A. Rotger, mientras que los subcampeonatos eran para José Campaner y Rudy Hensen.

Regularidad

Un total de diez equipos formaron la categoría de Regularidad. En Sport asistimos a un bonito duelo entre Francesc Manresa-Mateu Riera (Renault Alpine) y Pedro Valls-Madeleine Yue (Porsche 911) con diferencias mínimas en los primeros tramos acabando la sección en este orden y con Federico Rodríguez-Juana Mª. Taberner (Ford Sierra C.) terceros.

En Media Baja asistimos a un nuevo duelo entre Joan B. Vidal-Joan G. Vidal (Peugeot 205) y Cristóbal Cuenca-Leonor Cuenca (Peugeot 106). Si el primer tramo era para el equipo del 205 los dos siguientes eran para el del 106 acabando la sección con solo una décima para los Vidal. Buena actuación de los catalanes Cristina Gómez-Miguel A. Silva (VW Golf) terceros y cerca del dúo de cabeza.

La segunda sección no tenía variaciones con la neutralización del segundo y la suspensión por aguacero del tercer tramo.

Tras la última cita en Regularidad se proclamaban campeones Vidal-Vidal y subcampeones a solo cinco puntos, Cuenca-Cuenca. En Regularidad Sport campeones Rodríguez-Taberner y subcampeones Martorell-Martorell.