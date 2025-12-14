El Fibwi Mallorca logra un sufrido triunfo en Melilla

El Fibwi Mallorca consigue su sexta victoria tras sufrir en el último cuarto contra el Melilla (72-79) este domingo. En los tres primeros cuartos dominaron y lograron una renta de 26 puntos, pero el poco acierto en los últimos diez minutos de juego puso en alerta el triunfo visitante. De esta forma, los de Pablo Cano se colocan sextos y se están afianzando en los puestos de playoff de ascenso a la Liga ACB.

El partido lo comenzó con acierto el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma desplegando un buen juego colectivo que le permitió situarse con 3-7 en el marcador. Los mallorquines siguieron efectivos y aumentaron la diferencia al final del primer cuarto,13-25.

Tras anotar en los primeros compases del segundo cuarto, los locales reaccionaron, pero de nuevo el Fibwi Mallorca controló el choque. Una recuperación del Melilla y una canasta de Stilma hizo que Pablo Cano parase el partido cuando el marcador señalaba 19-31. Con esta pausa, volvieron a dispararse en el electrónico, 26-43. El Melilla redujo la diferencia al marcharse al descanso, 35-48.

El tercer parcial arrancó con cinco puntos seguidos de los mallorquines. Tras este arreón, el nivel de acierto de ambos conjuntos bajó y a falta de cinco minutos para finalizar el cuarto marchaban 37-54. Aumentó de nuevo la efectividad el Fibwi Mallorca en los dos aros y acabaron el parcial saboreando la victoria, 47-70.

En los últimos diez minutos, los locales arrancaron con un parcial de 7-0. Pablo Cano paró el partido, pero el Melilla siguió reduciendo la diferencia a falta de cinco minutos, 62-70. Un triple de Juan Bocca dio un respiro a los locales. Los locales pidieron tiempo muerto y, al mismo tiempo, Pablo Cano dio instrucciones a los suyos para evitar que el conjunto melillense se metiese totalmente en el partido.

El mal momento mallorquín se prolongó hasta que cuatro puntos, dos de Bracey y dos de Brian Vázquez, dejaron el duelo en 67-77 a falta de dos minutos para el final del choque. Lograron recomponerse los de Pablo Cano con unos últimos puntos de tranquilidad de Juan Bocca para dejar el partido en 72-79 sumando un nuevo triunfo lejos de Son Moix y empezando una semana exigente de la mejor manera posible.