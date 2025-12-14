Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenidos altercados Son Sant JoanMarc PonsComidas navideñasUrdangarinDerribo antiguo bar Riu Dolx
instagramlinkedin

Hockey línea

El Espanya remonta a Las Rozas y se instala en la zona alta

Los mallorquines levantan un 0-2 y sellan una victoria de carácter (7-5) en el estreno de la segunda vuelta

Los jugadores del Espanya celebran su victoria ante Las Rozas

Los jugadores del Espanya celebran su victoria ante Las Rozas / EHC

L. Salom

Palma

El Espanya Hoquei Club firmó una nueva remontada para derrotar al Envolvente Las Rozas por 7-5 en un vibrante encuentro correspondiente a la jornada 10 de la Liga Élite de hockey línea, la primera de la segunda vuelta, un triunfo que le permite escalar hasta la cuarta posición de la clasificación.

El conjunto mallorquín tuvo que sobreponerse a un inicio adverso, ya que Las Rozas se adelantó con dos goles en la primera mitad (0-2). La reacción llegó de la mano de Philippe Boudreault, autor de dos tantos que devolvieron el empate al marcador (2-2), aunque los visitantes volvieron a golpear antes del descanso para situar el 2-3.

Remontada tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el Espanya HC dio un paso al frente. Josep Tomas Palou igualó el partido y el gol de Alex Valero culminó la remontada con el 4-3, un punto de inflexión que cambió el rumbo del duelo. A partir de ahí, los locales ampliaron su ventaja con tantos de Mikulas Skoupy y del propio Palou, alcanzando un 6-3 que parecía definitivo.

Noticias relacionadas y más

Las Rozas no se rindió y recortó distancias hasta el 6-5 en el tramo final, pero con el rival jugando sin portero, Skoupy sentenció el choque con el 7-5 definitivo. Una victoria de carácter y pegada que confirma el buen momento del Espanya Hoquei Club y refuerza su candidatura en la zona alta de la tabla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents