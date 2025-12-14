El Espanya remonta a Las Rozas y se instala en la zona alta

El Espanya Hoquei Club firmó una nueva remontada para derrotar al Envolvente Las Rozas por 7-5 en un vibrante encuentro correspondiente a la jornada 10 de la Liga Élite de hockey línea, la primera de la segunda vuelta, un triunfo que le permite escalar hasta la cuarta posición de la clasificación.

El conjunto mallorquín tuvo que sobreponerse a un inicio adverso, ya que Las Rozas se adelantó con dos goles en la primera mitad (0-2). La reacción llegó de la mano de Philippe Boudreault, autor de dos tantos que devolvieron el empate al marcador (2-2), aunque los visitantes volvieron a golpear antes del descanso para situar el 2-3.

Remontada tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el Espanya HC dio un paso al frente. Josep Tomas Palou igualó el partido y el gol de Alex Valero culminó la remontada con el 4-3, un punto de inflexión que cambió el rumbo del duelo. A partir de ahí, los locales ampliaron su ventaja con tantos de Mikulas Skoupy y del propio Palou, alcanzando un 6-3 que parecía definitivo.

Las Rozas no se rindió y recortó distancias hasta el 6-5 en el tramo final, pero con el rival jugando sin portero, Skoupy sentenció el choque con el 7-5 definitivo. Una victoria de carácter y pegada que confirma el buen momento del Espanya Hoquei Club y refuerza su candidatura en la zona alta de la tabla.