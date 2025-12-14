Derrotas lógicas del Palma Rugby Unión y El Toro

La octava jornada de la División de Honor B dejó sendas derrotas del Palma Rugby Unión (43-7) y de El Toro (11-31) frente a los dos primeros clasificados de la competición, CAU Valencia y VPC Andorra. Dos tropiezos lógicos, sin apenas margen para la sorpresa en ambos quinces, que dejan bien a las claras la diferencia existente entre estos dos equipos y el resto de competidores en el grupo B de la DHB.

El Toro–VPC Andorra, 11-31

Pese a que Jalo Piña puso por delante en el marcador a los calvianers (3-0), la realidad fue la de un partido en el que los andorranos fueron superiores, aunque se encontraron con la mejor versión defensiva del El Toro, que al descanso llegó vivo al encuentro (6-19), pero siendo consciente de que sus opciones de triunfo eran prácticamente nulas. De hecho, en los segundos 40 minutos, los locales, pese al esperanzador ensayo de Hernán Cruz (11-24), siempre encontraron respuesta en los tricolores, que cerraron el choque con el postrero ensayo de Adrià Calvo, convertido por Pelu Macchi, que sumó así su sexto punto del partido.

CAU Valencia–Palma Rugby Unión, 43-7

Tras una gran primera parte de los verdiblancos, culminada por el ensayo de Nicolás Angles y la conversión de Pedro Rava, el quince universitario puso una marcha más con la entrada de Pau Gimeno y Adrià Terol. Además, a los palmesanos les pasó factura el enorme esfuerzo realizado en la primera mitad. De hecho, el quince de Germán Bustos no volvió a puntuar tras el descanso, mientras que los actuales líderes de la competición anotaron un total de cinco ensayos, con un parcial de 33-0 que dejó bien a las claras quién es quién en la competición.