El Atlético Baleares pierde su racha y se queda sin liderato en Terrassa

El Atlético Baleares vio frenada su racha de victorias y perdió la oportunidad de colocarse líder tras caer por 3-1 ante el Terrassa en el Estadi Olímpic, en un encuentro correspondiente a la jornada 15 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El equipo de Luis Blanco, que llegaba con cuatro triunfos consecutivos y con la opción de aprovechar el aplazamiento del partido del Poblense, se marchó de vacío pese a generar numerosas ocasiones. El próximo reto, el Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

El Baleares salió con personalidad y dominó la posesión durante buena parte de la primera mitad. La primera llegada clara llegó en el minuto 11, con un disparo de Morillo que fue bloqueado por la defensa. Poco después, en el 19, el mallorquín Jaume Tovar vio cómo le anulaban un gol en una acción muy rigurosa. No sería la única decisión adversa para los blanquiazules: en el minuto 24, una combinación entre el solleric y Moha acabó de nuevo en la red, pero el tanto volvió a ser invalidado por fuera de juego.

El Terrassa, sin necesidad de acumular demasiadas llegadas, fue mucho más efectivo. En el minuto 30, Guti adelantó al conjunto catalán con un preciso zurdazo imposible para el guardameta. El Baleares no bajó los brazos y siguió buscando el empate, aunque antes del descanso otro gol anulado a Tovar, en el minuto 42, volvió a frustrar a los de Luis Blanco.

Más castigo tras el descanso

El inicio de la segunda parte resultó aún más cuesta arriba para el Atlético Baleares, ya que el Terrassa amplió su ventaja con un nuevo gol que castigó de nuevo la falta de contundencia visitante. Aun así, el conjunto balear continuó insistiendo y acumulando llegadas al área rival.

La reacción tuvo premio en el minuto 59, cuando Tovar recortó distancias tras un buen pase de Jofre, devolviendo la esperanza al Baleares. A partir de ahí, el equipo se volcó en busca del empate, pero la falta de acierto volvió a penalizarle. Ya en los últimos minutos, una jugada ensayada del Terrassa, tras un mal despeje, sentenció el partido con el definitivo 3-1.

La derrota pone fin a la buena dinámica del Atlético Baleares y le impide asaltar el liderato (se mantiene segundo en la tabla). Ahora, los de Luis Blanco deberán pasar página rápidamente y centrarse en su próximo compromiso, el duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que se disputará este miércoles 17 (19:00 horas).