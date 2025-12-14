Ángel Pérez Rovira y Leonor Font ganan el Cross Ciutat de Palma

En un día excelente para la disputa de un cross, sin apenas sol, se celebró este domingo el Cross Ciutat de Palma y el Campeonato de Mallorca individual en el circuito de la UIB. El mediofondista Ángel Pérez Rovira (FC Barcelona) fue el vencedor absoluto masculino, mientras que en categoría femenina se impuso Leonor Font (Atlètic Mallorca), omnipresente y ganadora en cuantas pruebas toma parte últimamente.

Dentro del Insular Escolar individual se proclamaron vencedores en la categoría reina (sub-18) David Castañer (Pegasus) y Julia Serra (Es Raiguer de Inca).

El sub-23 Pérez Rovira, que el pasado sábado firmó un excelente registro en 1.500 metros, volvió a competir sin acusar el cansancio y se impuso marcando el ritmo de la prueba, alzándose vencedor con un tiempo de 25:31. Martín Tomás Cuart, siempre a la estela del ganador, finalizó segundo con 25:37, completando el cajón el ibicenco Adrián Guirado (Penya Santa Eulària) con 25:59.

Leonor Font fue la vencedora femenina con un tiempo de 30:22. La oncóloga y deportista polivalente Gemma Valentina Llabrés (CA Palma) dominó durante parte de la carrera, pero la falta de entrenamiento la relegó a la segunda posición (31:10), siendo tercera Isla Smith (31:25).

Campeonato de Mallorca Escolar

En el Campeonato de Mallorca Escolar, categoría sub-18, se proclamó campeón David Castañer, seguido de su compañero en el Pegasus Izán Baidez (17:10), mientras que Joao Vithor Puigrós (Total Team Manacor) fue tercero. En féminas, victoria para Julia Serra, seguida de Carlota Peña (Sporting Calvià) y Claudia Van Boven (Pegasus).

En categoría sub-16, el podio masculino lo lideró Francesc Peña (Joan Capó), con Martí Ceballos (Atlas) segundo y Pedro Gallego (Pegasus) tercero. En féminas, Clara Serra se proclamó campeona; Patricia Olivera (Diana) fue subcampeona y Alzina Escriano (AZ Sport Binissalem), tercera.

En sub-14, las tres primeras féminas fueron Marta Méndez (Siurell–Sa Sini), Laia Mallo (AZ Sport Binissalem) y Alicia Llinás (Atletisme Manacor). En masculinos, el campeón fue Elio Chatelain (CA Campos), segundo fue Pau Luque (Joan Comes) y tercero, Miquel Capó Alzamora (Joan Comes–Sa Pobla).

En sub-12 masculinos triunfó Alberto Arévalo (CA Campos), seguido de Mario Ballesteros (Sporting Calvià) y Pol Salas (Mallorca Trail). En féminas, Emma Triay se proclamó campeona, Alicia Valcaneras (Pegasus) fue segunda y Ariadna Rayan (Joan Capó Felanitx), tercera.

En categoría sub-10, el campeón fue Mikel Cornelles (Pegasus), con Ian Gijón (Siurell–Sa Sini) segundo y Alan Cobos (Es Raiguer), tercero.

Los más pequeños fueron los sub-8. En niños venció Martín Barrio (Diana), seguido de Martí Ferrer (CA Campos) y Hugo Martínez (ADA Calvià). En niñas, la campeona fue Gaia Durán (Campos), con Gala Soto (Joan Capó) segunda y Chloé Velázquez (Pegasus), tercera.

Veteranos y sub-20

En categoría sub-20 brilló con gran autoridad el corredor de Sineu Martí Ferriol (Total Team Manacor), seguido de Daniel Oliver (Palma). En féminas, la victoria fue para Sandra Vadell (Pegasus), con Laura Martorell, compañera de equipo, en segunda posición.

En veteranos, el M50 Tòfol Castanyer (CA Sóller) fue el mejor clasificado, finalizando cuarto en la carrera conjunta de las categorías sub-18 y sub-20.

Por último, el cross popular fue para Mohame Raissi (Pegasus) en categoría masculina y Cristina Munar (CD Metaesport) en féminas.