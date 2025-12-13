Victorias de las selecciones femeninas de Balears sub-14 y sub-16 en el Nacional

Las selecciones femeninas de Balears sub-14 y sub-16 de fútbol comenzaron con buen pie en la primera fase del Campeonato de España de combinados territoriales, que se celebra en Cantabria. La sub-14 goleó por 4-0 a Melilla y la sub-16 venció por 1-0 a Canarias. Ahora se medirán a Canarias y Cantabria, respectivamente, por la primera plaza de grupo.

Las componentes de la selección sub-14

La sub-14, que dirige Juan Pedro Rivas, está compuesta por Neus Santorum (San Francisco); Ainoa Bauzà (Constància); Irenere Vives y Lis Nigorra (Collerense); Ainhoa Torres (La Victoria); Julia Carballeira (Binissalem); Maria Cosa (Puig den Valls); Zulema Platel, Roser Cerdà y Núria Rigo (Manacor); Marta Porcel (Andratx); Safira Sabari (Alcúdia); Cristina Pastor (Balears); Aina Bonet (s’Horta); Ainna Gallarín, Claudia González y Sofya Vélez (Mallorca Internacional); y Emma Florit (Penya Ciutadella).

La sub-16 que entrena Cristian González

La sub-16 de Cristian González la forman Abril Sampo, Erika Ortega, Maia Pérez, Agata Pizá, Sofía Canca, María del Mar Gallego y Bianca de Bernardí (Mallorca Internacional); Marga Míguez (Portmany); Elisa Ramos (Sporting de Mahón); Elsa García (Son Sardina); Sandra Guardiola (Independiente); Yaiza Pulet, Rosa caldentey y Nayra Gallego (Collerense); Nadia Tur (Santa Gertrudis); Antonella Woiski (Patronato); Ada Payeras (Balears); y Paz Fernández (La Salle).

El Platges de Calvià visita al Binissalem

Decimocuarta jornada de Liga en la Tercera División: hoy sábado, Binissalem-Platges de Calvià (16:30 horas), Manacor-Inter Ibiza (16:30), Portmany-Son Cladera (17:00), Collerense-Constància (17:30), Felanitx-Mallorca B (17:30) y Rotlet Molinar-Santanyí (18:00); y mañana domingo, Peña Deportiva-Alcúdia (12:00), Mercadal-Formentera (14:00) y Cardassar-Llosetense (17:00).

El Santa Catalina se mide ante el líder Andratx B

También decimocuarta jornada en la División de Honor: hoy, Campos-Atlético Rafal (16:30), Arenal-Ferriolense (17:30), Esporles-Sóller (17:30), Sineu-La Victoria (18:30), Alcúdia B-Platges de Calvià B (18:30) e Inter Manacor-Son Verí (19:00); y mañana, Santa Catalina-Andratx B (12:00), Pòrtol-Alaró (16:00) y Sant Jordi-Serverense (17:00).

El Balears femenino visita el feudo del guadalajara

En la Segunda femenina, el Balears visita hoy, a las 16:30, al Dínamo Guadalajara después de reencontrarse con el triunfo la semana pasada ante el AEM.

El Constància femenino juega hoy en Ciutadella

En la Copa FFIB de la Tercera femenina, pocos partidos debido a la fase de selecciones territoriales. Hoy sábado, Ciutadella-Constància (12:00). El Collerense-Manacor se juega el miércoles, a las 20:30. Ya jugado: Independiente, 1-Son Sardina, 3.

El Constància juvenil recibe al Girona

En juvenil División de Honor: hoy sábado, Damm-San Francisco (17:00) y Constància-Girona (17:15); y mañana domingo, Manresa-Mallorca (16:00).

La Escola d’Iniciació Femenina, en Son Malferit

La Federació de Futbol de les Illes Balears anuncia que cada miércoles nace una oportunidad para todas las niñas de 4 a 14 años que aún no están federadas y quieren iniciarse en el mundo del fútbol. Lo pueden hacer en la Escola d’Iniciació Femenina, de manera gratuita, de 18:00 a 19:00 en Son Malferit.