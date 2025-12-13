Suspenden la licencia a la entrenadora de Hornado Bello tras el positivo de su caballo

La Federación Balear de Trote (FBT) ha acordado la suspensión provisional de las licencias de entrenadora y amateur de Claudia Subirats, así como la prohibición temporal de competir del caballo Hornado Bello, tras confirmarse un resultado positivo en un control antidopaje realizado el pasado 20 de noviembre de 2025 en el Hipódromo Son Pardo.

Según recoge el Boletín de la Federación Española de Carreras al Trote, publicado este viernes 12 de diciembre, el análisis detectó la sustancia prohibida mepivacaína en Hornado Bello durante la reunión en la que se disputó el Premio Societat Hípica Gabellina del Trot.

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento de Disciplina Deportiva de la FBT, el Comisario Federativo acordó, con carácter provisional y a partir del 11 de diciembre, la prohibición temporal de participación en carreras públicas del caballo, sin posibilidad de tramitar cambio de entrenador. En el mismo acuerdo se decretó también la suspensión provisional de las licencias de entrenadora y conductora de Claudia Subirats, quien es veterinaria, en aplicación del régimen sancionador por dopaje.

Expediente disciplinario por "falta muy grave"

Posteriormente, el Juez Único de Competición de la FBT ha ratificado estas medidas y ha acordado la apertura de un expediente disciplinario por una falta muy grave a Claudia Subirats, en calidad de entrenadora y propietaria del caballo. El procedimiento contará con Jaime Grimalt como instructor y Rafael Manera como secretario.

La resolución notificada a las partes recoge que la interesada tiene derecho a solicitar el análisis de la muestra B (contraanálisis) en un plazo de cinco días, así como a proponer diligencias de prueba dentro del mismo periodo para la aclaración de los hechos. Asimismo, se concede un plazo de tres días hábiles para, en su caso, recusar al instructor o al secretario del expediente.

El positivo fue dado a conocer públicamente el 11 de diciembre por la propia FBT. Hornado Bello, trotón de origen francés nacido en 2007 y propiedad de la cuadra Sa Il·lusió, había logrado su última victoria el pasado 8 de diciembre en el Premi Jack Di Monmes, con un tiempo de 1:15.6, y con Miquel Mestre como conductor.

Como consecuencia directa del caso, la Federación Balear de Trote retiró del programa de las carreras Premium previstas ese mismo viernes en Son Pardo a otros tres caballos entrenados por Subirats: Joscano, Hibernato y Lionel de Font, todos ellos también con Miquel Mestre como conductor.

El expediente disciplinario seguirá ahora su tramitación conforme a los plazos y garantías establecidos en el reglamento federativo.