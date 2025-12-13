El portugués Easy afianza su liderato en la Puerto Portals Dragon Winer Series

La flota de la IX Puerto Portals Dragon Winter Series, compuesta por 27 unidades, ha podido disfrutar este sábado de una fantástica jornada de regatas en la Bahía de Palma. El viento del noreste ha soplado con una intensidad de entre 15 y 20 nudos, lo que ha permitido completar tres mangas de manera muy fluida. El Easy, que este viernes se situó como líder, se ha reafirmado al frente de la clasificación general.

La competición se ha iniciado poco después de las 11.00 horas y el Comité ha decidido, por la buena situación imperante en el campo de regatas, realizar tres pruebas en vez de las dos que estaban previstas, para recuperar una que no se pudo llevar a cabo en la serie del mes de noviembre.

El Easy reafirmó su liderato en la IX Puerto Portals Dragon Winter Series. El equipo portugués, con una tripulación formada por Michael Zankel, Diego Pereira, João Matos Rosa y Diogo Silva Pereira, suma un total de 31 puntos y su principal baza es la regularidad; no ha conseguido tantos triunfos parciales como alguno de sus competidores, pero está situado en las primeras plazas en cada regata.

El Ginko Racing, protagonista del sábado

La embarcación más destacada esta sábado ha sido el Ginko Racing, de Jan Eckert, que ha sumado una victoria parcial, un segundo puesto y un tercero. Esta gran actuación le ha servido para auparse hasta la segunda plaza de la clasificación general provisional. Este equipo es uno de los favoritos, pues su tripulación ya sabe lo que es ganar la Puerto Portals Dragon Winter Series; fueron los campeones en 2022 y 2023, entonces con un barco llamado YeahNah de bandera australiana. Tras un comienzo irregular, el Ginko Racing está remontando posiciones y ahora se encuentran a tan solo tres puntos de distancia del Easy, por lo que la emoción está servida para las próximas jornadas.

El tercer clasificado es el Jupiter, que era el líder al comienzo de esta segunda fase con 9 puntos, pero que está perdiendo algo de fuelle ante el empuje de sus competidores. La embarcación suiza liderada por Ben Kolff ha empezado el día muy bien, logrando un triunfo en la primera prueba, pero la ha acabado sumando un 16 en la tercera manga, un resultado que, por lo menos, se ha podido descartar.

La sorpresa de la jornada la ha protagonizado el Hanni de Ferenc Kis-Szölgyémi, que se ha impuesto en la última regata del día. La victoria del barco húngaro, que hasta ahora no había tenido protagonismo, da una idea de la enorme igualdad existente en la flota de la clase Dragon.

La segunda ronda de las IX Puerto Portals Dragon Winter Series finalizará este domingo, día en el que están programadas dos pruebas más si las condiciones meteorológicas lo permiten. La previsión para la jornada final es que el viento role a dirección este y reduzca algo su intensidad, alcanzando entre 10 y 12 nudos.