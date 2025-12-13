El Palma Futsal busca sellar su clasificación para la Copa de España

El Illes Balears Palma Futsal recibe este sábado al ATP Iluminación Ribera Navarra en Son Moix (20:00 horas, LaLiga+) con el objetivo de volver a ganar en casa y dar un paso importante hacia la clasificación para la Copa de España. A falta de dos jornadas para el cierre de la primera vuelta, la Primera División presenta una igualdad máxima y cada punto resulta decisivo en la lucha por entrar entre los ocho primeros.

El equipo de Antonio Vadillo ocupa actualmente la séptima posición con 21 puntos, una cifra que refleja lo apretada que está la tabla. El Palma se encuentra a solo dos puntos del tercer clasificado, el Quesos Hidalgo Manzanares, pero con márgenes mínimos también por la parte baja. Justo por detrás aparece el O Parrulo Ferrol (20 puntos), mientras que Jaén Paraíso Interior (18) marca el corte de la Copa, con Córdoba Patrimonio de la Humanidad (18) y Noia Portus Apostoli (17) muy cerca. En este contexto, una victoria dejaría la clasificación muy encarrilada e incluso podría certificarse matemáticamente en función de otros resultados.

El rival será un Ribera Navarra que llega como penúltimo clasificado con 6 puntos, aunque su posición no refleja su nivel competitivo. El conjunto navarro ha competido bien en numerosos encuentros y exigirá la máxima concentración durante los cuarenta minutos. Más allá de las combinaciones, el objetivo del Palma es claro: reencontrarse con el triunfo en Son Moix tras dos partidos ligueros sin ganar como local -a lo que hay que añadir la derrota y eliminación sufrida en la Copa del Rey esta misma semana- y cerrar el año en casa con una alegría para su afición, en el último partido antes de Navidad.

Antonio Vadillo

En la previa del encuentro, el técnico Antonio Vadillo incidió ayer en la importancia del factor cancha y del momento competitivo. El entrenador jerezano advirtió de la dificultad del rival, al señalar que su situación en la tabla no refleja su nivel real: “Quizás por juego debería llevar más puntos de los que dice la clasificación”.

Vadillo fue claro sobre el planteamiento del partido: “Tendremos que estar muy mentalizados para sacar los tres puntos” y calificó el duelo como decisivo: “Para nosotros es una final”. El entrenador recalcó la necesidad de hacerse fuertes en casa: “Tenemos que hacernos fuertes como normalmente hacemos en Son Moix”. Además, subrayó el valor del triunfo: “Lo importante es ganar porque prácticamente se dejaría certificada la clasificación para la Copa de España”.