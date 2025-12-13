El Palma Futsal aplasta al Tudela y se clasifica para la Copa España

El Illes Balears Palma Futsal confirmó su 13ª participación en la Copa de España al aplastar al Tudela Ribera Navarra (6-2) en Son Moix. Los de Vadillo supieron resistir el intenso arranque del conjunto navarro y, a partir del primer gol de Fabinho, impusieron su ritmo para firmar un triunfo serio, eficaz y con momentos de brillantez ofensiva.

El Illes Balears Palma Futsal recibió este sábado al ATP Iluminación Ribera Navarra en Son Moix en un partido clave para cerrar la primera vuelta. En el último encuentro del año en casa y con la clasificación para la Copa de España en juego, el conjunto de Antonio Vadillo afrontó una cita decisiva ante su afición.

El encuentro arrancó con un Ribera Navarra volcado en ataque. Avisó Fabinho Rocha con un buen disparo, pero no encontró portería, y en la siguiente jugada el palo evitó el primer gol del conjunto navarro. Reaccionaron los jugadores del Illes Balears Palma Futsal: Joao repelió el primer disparo de Lucão y Mykytiuk, sobre la línea de gol, evitó el de Mario Rivillos. Dennis y Lucão trataron de poner a prueba a un Raúl que mantenía el empate a cero, mientras que el propio Dennis también tuvo que intervenir para evitar el gol visitante.

Y llegó el gol. Fabinho marcaba un auténtico golazo al recibir de espaldas, fintar a su defensor, girarse y batir al guardameta para inaugurar el marcador (1-0).

El tanto obligó a Juanito a solicitar tiempo muerto, pero el Palma Futsal no bajó el ritmo. Los de Vadillo firmaron una doble ocasión clara: primero con un potente disparo de Alisson que desvió Raúl y, a continuación, con Fabinho cazando el rechace, aunque su tiro se marchó fuera. A punto estuvo de llegar el segundo tras una buena jugada de Charuto que finalizó Peña, pero la defensa tudelana evitó el gol. Lucão estrelló un balón en el palo y, en los últimos minutos de la primera mitad, Raúl sostuvo al Ribera Navarra con hasta cuatro paradas de mérito. Antes del descanso, Joao Batista dispuso de una gran oportunidad para empatar, pero su disparo salió rozando el palo derecho de Dennis.

Tras el paso por vestuarios, Ernesto dio el primer aviso con dos buenas ocasiones. A la tercera fue la vencida. El ala balear, muy activo desde la reanudación, anotaba el segundo gol del Illes Balears Palma Futsal (2-0). Respondió rápido el Ribera Navarra y Dennis mantuvo la portería a cero con una gran estirada, aunque en la siguiente acción Mykytiuk redujo distancias (2-1).

Dos minutos más tarde llegó un golpe doble del Palma Futsal. Primero, Deivão culminó una gran jugada al primer toque entre Lucão y David Peña para firmar el tercero (3-1). Poco después, Lucão protagonizó un jugadón individual: recuperó el balón, encaró a su defensor, chutó, recogió el rechace y colocó el 4-1 en el marcador.

En el minuto 26, Juanito solicitó tiempo muerto para preparar el juego de cinco del conjunto navarro, pero Fabinho se encargó de desbaratar los planes visitantes. El brasileño robó el balón en campo propio y marcó el quinto tanto castigando el portero-jugador (5-1). Raúl y Dennis evitaron que el marcador fuera aún más amplio y, a falta de nueve minutos para el final, el cumpleañero Mario Rivillos anotó el sexto, enterrando cualquier opción de reacción rival.

Ernesto estuvo cerca del séptimo, de nuevo frustrado por Raúl, y cuando restaban seis minutos para el final, Mykytiuk repitió para establecer el definitivo 6-2. El Ribera Navarra intentó reducir la diferencia, pero la defensa local, Dennis y los palos lo impidieron. El Illes Balears Palma Futsal durmió el partido con posesiones largas que agotaron el tiempo y certificaron una victoria tan clara como necesaria y el billete a la Copa de España por decimosegunda ocasión consecutiva.