El líder Azulmarino Mallorca firma en Cáceres su duodécima victoria

El Azulmarino Mallorca salió victorioso de su visita a la pista del Al-Qázeres (52-74). El equipo mallorquín mantiene su pleno de triunfos tras 12 jornadas en la Liga Challenge y ya mira al siguiente compromiso, ante un rival directo por el ascenso como el Melilla.

La puesta en escena del Azulmarino tuvo una novedad: Jane Asinde ocupó plaza en el quinteto inicial en lugar de Iris Mbulito, que no dispuso de minutos. En el arranque, las extremeñas marcaron un ritmo lento y se pusieron por delante en el marcador, pero el carrusel de cambios visitante equilibró el pulso en el primer cuarto (16-16).

El segundo periodo comenzó con un triple local, pero la respuesta del bloque mallorquín fue inmediata. Un tiro exterior de Inés Giménez actuó como punto de inflexión para el Azulmarino, que empezó a inclinar el partido. Las transiciones rápidas y la continuidad en ataque abrieron la primera brecha y una canasta de Carmen Grande sobre la bocina redondeó el parcial (12-21) para irse al descanso con ventaja (28-37).

Sentencia en la segunda parte

Tras el intermedio, el Al-Qázeres intentó reaccionar, pero la defensa visitante subió el listón. Con una presión constante, las de Antuña redujeron las opciones locales y un triple de María España rompió la barrera de los diez puntos (40-55). En el último cuarto, el Azulmarino mantuvo su solidez atrás, controló el ritmo y castigó a las locales cada vez que intentaron acelerar hasta certificar el 52-74 final.

En ataque destacaron Gedna Capel (16 puntos), Inés Giménez (14) y María España (10). «Estoy muy contento con el esfuerzo de las jugadoras y por haber recibido únicamente 36 puntos en los últimos 30 minutos. Tiene mucho mérito estar con 12-0 de balance», destacó el técnico, Alberto Antuña.