Entradas agotadas para el Atlético Baleares-Atlético de Madrid de Copa del Rey

El Atlético Baleares ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’ para el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que se disputará este próximo miércoles 17 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Estadio Balear. El club blanquiazul ha informado este sábado de que ya no quedan entradas disponibles, por lo que el feudo balearico presentará un lleno absoluto en una de las citas más esperadas de la temporada.

Desde la entidad han recordado que todas las entradas adquiridas antes de que se cambiara la fecha del encuentro -en principio iba a jugarse el martes- siguen siendo plenamente válidas. La alta demanda, impulsada por la visita de uno de los grandes del fútbol español como el Atlético de Madrid, ha agotado el aforo varios días antes del choque.

El encuentro se enmarca en una eliminatoria a partido único y supone una gran oportunidad deportiva para el Atlético Baleares, que contará con el respaldo total de su afición en un duelo que el equipo afrontará con optimismo tras haber dejado ya en la cuneta al Nàstic de Tarragona (1ª RFEF) y al Espanyol (1ª División), ambos partidos en los que ofició de local.

El aforo total es de unas 5.100 personas

El ambiente en el Estadio Balear se prevé especial, con el aforo completo y máxima ilusión en el equipo que dirige Luis Blanco para intentar dar de nuevo la sorpresa ante un rival de máximo nivel en la competición del KO. El feudo blanquiazul tiene una capacidad de 4.200 asientos, más una grada supletoria de unas 900 localidades. En total, verán el partido en directo 5.100 aficionados.