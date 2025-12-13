Voleibol | Superliga Masculina
Dura derrota del ConectaBalear Manacor en Almería
El conjunto de Alexis González, que llegaba como tercer clasificado, cae por un contundente 3-0 ante el penúltimo clasificado
El ConectaBalear Manacor encajó una derrota contundente e inesperada en la pista del Unicaja Costa de Almería, que se impuso por 3-0 en el encuentro correspondiente a la novena jornada de la Superliga Masculina. El resultado sorprendió por el contexto previo, ya que el conjunto andaluz llegaba penúltimo en la clasificación y atravesando un mal momento de juego, con solo dos victorias en las ocho jornadas anteriores, mientras que el conjunto de Alexis González afrontaba el duelo desde la tercera posición.
El partido comenzó con un primer set muy igualado, en el que ambos equipos intercambiaron puntos durante buena parte del parcial. Sin embargo, el buen servicio de los locales y los errores en ataque del ConectaBalear permitieron al Unicaja abrir una ventaja decisiva en el tramo final y cerrar el set por 25-20.
El bloque local, decisivo
En el segundo parcial, el bloqueo del conjunto almeriense volvió a marcar diferencias. Los locales se mostraron más sólidos en defensa y supieron frenar el ataque mallorquín. El Manacor reaccionó mediado el set y logró igualar el marcador (13-13), pero el muro local y la destacada actuación de Rasanen inclinaron el parcial del lado almeriense (25-22).
La misma dinámica se mantuvo en el tercer set, con un Unicaja confiado y un ConectaBalear descolocado en varias fases del juego. Los errores al servicio y la superioridad local en la red se tradujeron en un claro 25-18, que certificó la victoria de un Almería muy firme en todas las facetas.
Ficha técnica
3 - Unicaja Costa de Almería: Villalba, Rasanen, Seabra, Rodríguez, Fernández J., Ruiz y Paquillo Fernández (líbero). También jugó Cañadas.
0 - ConectaBalear Manacor: Ribas, Romaní, Nieves, Linares, Díaz, Lorente y Hugo Marzo (líbero). También jugaron Cairús, Kucharczyk, Alomar y Serra.
Parciales: 25-20, 25-22 y 25-18
Árbitros: Antonio Martínez y Ángel Romero
Suscríbete para seguir leyendo
- El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
- Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Nueve detenidos por un altercado en un avión en el aeropuerto de Palma
- Sa Granja de Esporles ya es oficialmente patrimonio protegido en manos de una sociedad hotelera
- Bofetada judicial a la estrategia balear para frenar a Uber en Mallorca
- El caballo francés Hornado Bello da positivo por mepivacaína
- Los técnicos con carné C dejan de conducir las nuevas ambulancias desde este lunes en Baleares