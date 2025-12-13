Dura derrota del ConectaBalear Manacor en Almería

El ConectaBalear Manacor encajó una derrota contundente e inesperada en la pista del Unicaja Costa de Almería, que se impuso por 3-0 en el encuentro correspondiente a la novena jornada de la Superliga Masculina. El resultado sorprendió por el contexto previo, ya que el conjunto andaluz llegaba penúltimo en la clasificación y atravesando un mal momento de juego, con solo dos victorias en las ocho jornadas anteriores, mientras que el conjunto de Alexis González afrontaba el duelo desde la tercera posición.

El partido comenzó con un primer set muy igualado, en el que ambos equipos intercambiaron puntos durante buena parte del parcial. Sin embargo, el buen servicio de los locales y los errores en ataque del ConectaBalear permitieron al Unicaja abrir una ventaja decisiva en el tramo final y cerrar el set por 25-20.

El bloque local, decisivo

En el segundo parcial, el bloqueo del conjunto almeriense volvió a marcar diferencias. Los locales se mostraron más sólidos en defensa y supieron frenar el ataque mallorquín. El Manacor reaccionó mediado el set y logró igualar el marcador (13-13), pero el muro local y la destacada actuación de Rasanen inclinaron el parcial del lado almeriense (25-22).

La misma dinámica se mantuvo en el tercer set, con un Unicaja confiado y un ConectaBalear descolocado en varias fases del juego. Los errores al servicio y la superioridad local en la red se tradujeron en un claro 25-18, que certificó la victoria de un Almería muy firme en todas las facetas.