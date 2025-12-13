El ConectaBalear quiere hurgar en el mal momento del Almería

El ConectaBalear Manacor visita este sábado al otrora grande Unicaja Costa de Almería en el pabellón Moisés Ruiz (17:30 horas), en partido correspondiente a la novena jornada de la Superliga Masculina de voleibol. El conjunto mallorquín, dirigido por el técnico argentino Alexis González, afronta el encuentro con el objetivo de seguir en la zona alta de la clasificación y aprovechar el delicado momento de su rival, penúltimo en la tabla con seis puntos, tras haber ganado solo dos de los ocho partidos disputados hasta la fecha.

El equipo de Manacor ocupa actualmente la tercera posición, con seis victorias, y únicamente ha cedido esta temporada frente al Guaguas, líder de la competición, y al Grupo Herce Soria, segundo clasificado. En una Superliga que se acerca a su ecuador con un calendario muy exigente, la novena jornada se presenta como una de las más importantes de esta primera vuelta —en la que se disputarán todos los encuentros este sábado, al haber partidos entre semana— y en la que el ConectaBalear aspira a recortar distancias con los dos primeros clasificados si se producen tropiezos. Además, está en juego la clasificación para la Copa del Rey por parte de varios equipos.

Máximo respeto en el Almería

Desde el Unicaja Almería, uno de sus capitanes, Paquillo Fernández, destacó la entidad del ConectaBalear y centró el foco en este partido: «Ahora mismo solo pensamos en el partido contra el Manacor». El jugador andaluz definió al conjunto mallorquín como «un equipo muy completo» y elogió el trabajo de su técnico: «Sabemos el trabajo que hace Alexis y cómo llevan un par de años compitiendo muy bien». Fernández también destacó el potencial de la plantilla del ConectaBalear y el buen momento de jugadores como Díaz, Nieves, Ribas (MVP de la pasada jornada) o Romaní.