El Azulmarino defiende su condición de invicto en la visita al Al-Qázeres

El Azulmarino Mallorca afronta este sábado un nuevo compromiso liguero ante el Al-Qázeres, correspondiente a la jornada 12 de la Liga Challenge, en un encuentro que se disputará a las 18:00 horas y que podrá seguirse en directo a través de CanalFeb.tv. Será, además, el último partido como visitante antes del parón navideño.

El equipo dirigido por Alberto Antuña llega al duelo en un momento inmejorable. Tras once jornadas disputadas, el Azulmarino sigue invicto y lidera la clasificación en solitario, siendo el único conjunto de la categoría que aún no conoce la derrota. Una dinámica que refuerza la confianza del bloque mallorquín, que busca prolongar su racha positiva una semana más antes del descanso de Navidad.

Antuña y Carmen Grande

En la previa, Antuña advirtió de la dificultad del encuentro y puso el acento en el trabajo defensivo ante un rival fuerte como local: “Es una visita difícil, han ganado todos sus partidos como locales excepto uno. La defensa será clave”. En la misma línea se expresó la jugadora Carmen Grande, que alertó de la exigencia del desplazamiento y apeló a la concentración: “Es una pista muy difícil y no nos lo pondrán fácil”, subrayando la importancia de “sacar la mejor versión” para cerrar este tramo de la temporada.