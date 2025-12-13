Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aplazan el partido del Poblense por alerta naranja

El equipo de Óscar Troya no jugará este domingo la jornada 15 en campo del Torrent y se anunciará una nueva fecha próximamente

El Poblense celebra uno de los goles.

La visita del Poblense este domingo a campo del Torrent queda aplazada por alerta naranja ante la previsión de fuertes lluvias. La nueva fecha del encuentro, correspondiente a la jornada 15, será anunciada próximamente.

El club valenciano ha anunciado a través de sus redes sociales la suspensión del encuentro debido a la alerta naranja decretada para este domingo "por el Ayuntamiento de Torrent, mediante la cual, las instalaciones deportivas de la ciudad se mantendrán cerradas".

El Torrent también asegura que en los "próximos días" será anunciada a través de los "medios oficiales y canales del club de redes sociales".

También ruegan a la ciudadanía que se cumplan "las medidas de seguridad decretadas por el Ajuntament".

Con el aplazamiento de este partido, el Poblense podría perder el liderato del grupo este domingo si el Atlético Baleares gana en su visita al Terrassa. En caso de empate, tendrían los mismos puntos, pero los de Troya amarrarían el primer puesto porque tienen una diferencia de goles de +9 y los de Luis Blanco, de +5.

