Rafa Nadal pasa por quirófano y se "pierde" el Open de Australia

Rafa Nadal no participará en el próximo Open de Australia. "No podré jugar en enero", ha bromeado el extenista, ya retirado desde hace un año. Y es que, tal como ha informado a través de sus redes sociales, ha tenido que pasar por quirófano para corregir una dolencia que arrastraba desde hacía tiempo en la mano derecha y que le obligará a guardar reposo unas semanas.

"He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto", ha informado, acompañando la publicación con una imagen suya con el brazo en cabestrillo.

Hace apenas dos semanas, Nadal recibió en Son Moix, en la previa del partido entre Mallorca y Osasuna, el premio 'Dimoni d'Honor', un premio creado por el club para "homenajear a aquellas personalidades de las Islas Baleares que, a través de su excelencia, trayectoria y valores, han dejado una huella relevante en la sociedad y representan el espíritu del mallorquinismo".