El Campeonato de Baleares de Natación de Invierno reúne a cerca de 300 participantes en Son Hugo

Las Piscinas Municipales de Son Hugo acogen este fin de semana el Campeonato de Baleares de Natación de Invierno, una de las grandes citas del calendario autonómico invernal, organizada por la Federació Balear de Natació (FBN).

La competición, que se disputará en piscina de 25 metros, contará con cronometraje electrónico y reunirá a las categorías Infantil, Júnior y Absoluta, con el objetivo de evaluar el estado de forma de la natación balear y el nivel competitivo de los clubes participantes.

El campeonato contará con la participación de 20 clubes de todas las islas, con un total de 270 nadadores y nadadoras (136 masculinos y 134 femeninos), que realizarán 894 participaciones individuales y 76 relevos, cifras que reflejan la sólida base competitiva balear.

Los clubes participantes serán A. Master Baleares, C. Aigua Esport Artà, C.N. Calvià, C.N. Eivissa, C.N. Felanitx, C.N. Inca, C.N. Jamma, C.N. La Salle-Palma, C.N. Maó, C.N. Palma de Mallorca, C.N. Portus, C.N. Voltor Balear, C.N. Llucmajor, C.N. Santa Eulàlia, Club Esportiu Mater, Club Natació Mallorca Swim, Club Natació Muro, Duet Tri-Bikes, Illes Balears XT y el Rafa Nadal Center Tennis Club.

Cartel del Campeonato de Baleares de natación de invierno / FBN

Cuatro sesiones y programa completo

El campeonato se desarrollará en cuatro sesiones:

Sábado 13 de diciembre : sesión de mañana ( 09:30 h ) y sesión de tarde ( 17:00 h ).

: sesión de mañana ( ) y sesión de tarde ( ). Domingo 14 de diciembre: sesión de mañana (09:30 h) y sesión de tarde (16:30 h).

El programa incluye pruebas de todas las modalidades —libre, espalda, braza, mariposa y estilos—, con distancias desde los 50 hasta los 1.500 metros, además de relevos absolutos, garantizando un espectáculo deportivo continuo durante todo el fin de semana.

Medallas y sistema de finales

Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados de cada prueba y categoría. En las pruebas de 50 y 100 metros, las categorías Infantil y Júnior se resolverán por resultados de eliminatorias, mientras que en categoría Absoluta las medallas se decidirán en finales, reforzando la emoción competitiva hasta el último metro.

Este Campeonato de Baleares de Invierno se consolida un año más como una prueba fundamental para la evaluación del rendimiento deportivo, la consecución de marcas y la proyección de jóvenes talentos hacia competiciones de ámbito nacional.

Desde la Federació Balear de Natació se invita a familiares, aficionados y medios de comunicación a disfrutar de un fin de semana de natación de alto nivel en una instalación de referencia como Son Hugo, auténtico epicentro de la natación balear.