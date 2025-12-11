El Rafa Nadal Academy Pádel Tour bate récords en su segunda edición

Mallorca ha puesto el broche de oro a la segunda edición del Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group, el circuito amateur que este año 2025 ha reunido a casi 2.000 jugadores y se ha consolidado como una de las propuestas más atractivas y completas del pádel amateur.

La prueba final disputada en la Rafa Nadal Academy by Movistar ha contado con 215 jugadores de equipos llegados desde todas las partes de la península, así como de Italia o Suiza, y ha combinado competición, ocio y un ambiente único que ya se ha convertido en seña de identidad del Tour en estas dos primeras ediciones.

Uno de los momentos más emotivos del fin de semana fue el homenaje que recibió Carolina Navarro, quien hace poco se retiró del pádel profesional tras una exitosa carrera deportiva. En el acto, celebrado en las nuevas pistas indoor de la Academia, la jugadora malagueña, referente internacional del pádel, recibió el cariño de todos los participantes y de Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, que reconocieron su trayectoria ejemplar y su aportación al desarrollo del pádel.

Imagen de uno de los partidos en las pistas de la Rafa Nadal Academy / @rnadalacademy

La propia Navarro ha alabado el Rafa Nadal Pádel Tour by The Adecco Group y en especial la prueba de Mallorca. "Cada año os superáis. Un ambientazo increíble, con gente venida de fuera de España. Las nuevas instalaciones de la Academia, estas pistas indoor han estado geniales y luego el tardeo. Me ha encantado y el año que viene estoy aquí otra vez".

Expansión internacional

La clausura en Manacor cierra un recorrido que este año ha llevado el circuito a Santander, Madrid, Barcelona, Estepona, Sevilla, Valencia y Gijón. De manera paralela, el Rafa Nadal Pádel Tour by The Adecco Group comenzó su expansión internacional con un Tour que ha recorrido otras seis ciudades de Italia (Roma, Torino, Perugia, Bari, Bérgamo y Florencia), convergiendo ambos circuitos en la gran final.

Los jugadores volvieron a destacar el trato recibido, la calidad organizativa, los premios Babolat y un Welcome Pack formado por una camiseta Nike y otros productos ofrecidos por NDL Pro-Health, Babolat y fotoprotección de Cantabria Labs. A ello se sumaron sorteos y regalos de QuirónSalud, ZEL y COX, partners del circuito. Los campeones de cada prueba también han obtenido palas BABOLAT y entradas para animar al equipo de la Rafa Nadal Academy en la Hexagon Cup, que tendrá lugar del 29 de enero al 2 de febrero en el Madrid Arena.

El formato por equipos del circuito permite a cada equipo participante estar compuesto por un mínimo de seis jugadores repartidos en tres parejas por eliminatoria, garantizando un mínimo de dos encuentros. Esta dinámica ha contribuido a generar una experiencia colectiva, dinámica y muy valorada por los participantes.

Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, con una jugadora / @rnadalacademy

Maribel Nadal

Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy by Movistar, valoró así la evolución del circuito: “La acogida por parte de los jugadores de la primera edición fue increíble y en esta se han superado las expectativas. Definitivamente el formato por equipos ha sido un éxito y poder combinar deporte y ocio nos ha proporcionado un ambiente único en cada una de las pruebas de ambos circuitos. Ya estamos trabajando en la tercera edición para incorporar novedades que lo consoliden como uno de los circuitos de referencia en el pádel amateur y, ante la demanda de muchos clubes y países, estamos valorando también seguir con la internacionalización”.

Conocida por su prestigio formando a jóvenes tenistas desde su apertura en 2016, la Rafa Nadal Academy by Movistar ha reforzado en los últimos años su apuesta por el pádel. El complejo dispone actualmente de 19 pistas de pádel (9 exteriores y 10 cubiertas), un centro de fitness de última generación, espacios de salud y wellness, amplia oferta de restauración y una moderna residencia. Un entorno único que convierte al campus de Manacor en un referente también para la práctica del pádel.

Con la organización del Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group, la Academia reafirma su compromiso de difundir su metodología, valores y ADN en el ámbito del pádel amateur a través de un circuito innovador que ha llegado para quedarse.