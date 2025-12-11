Las promesas del fútbol y el baloncesto balear brillan en la gala Premios EIVO
La gala celebrada en Es Baluard reunió a autoridades, deportistas y familiares para celebrar las mejores jugadas del deporte base
El museo Es Baluard de Palma se convirtió este miércoles en el escenario donde el talento joven del deporte base balear volvió a brillar. La II edición de los Premios EIVO reconoció a 18 jugadores y jugadoras de fútbol y baloncesto por las mejores jugadas de la temporada 24/25.
El acto comenzó con la bienvenida de Jaume Colombás, speaker de la Federación Española de Futbol, quien introdujo a los asistentes en una noche dedicada al talento joven del deporte base balear. A continuación, Guillermo Ochogavía, cofundador de EIVO, señalo que "EIVO nació para dar visibilidad al esfuerzo de miles de jóvenes deportistas. Hoy esos esfuerzos tienen nombre, rostro y una historia detrás". También intervinieron Joan Toni Ramonell, dirección general d´Esports del Govern Balear, y David Salom, Director general de d´Esports de Ajuntament de Palma de Mallorca
La proyección de las jugadas premiadas fue uno de los momentos centrales de la gala. Los asistentes revivieron en pantalla gigante algunos de los goles, paradas y canastas más destacados de la temporada. Tras la entrega de los galardones, los ganadores recibieron mensajes de felicitación de referentes del deporte internacional como Lionel Scaloni, seleccionador campeón del mundo con Argentina, y Rudy Fernández, ex capitán del Real Madrid y campeón del mundo con la selección española de baloncesto.
Los premiados en esta edición fueron:
MEJOR PARADA
Infantil: Juan Alberto Medio Mataró - SP. At. Ciutat de Palma
Cadete: Mateo Chavernas - La Real de L.U.
Juvenil: David Ion - SP. Mahón
Amateur Masculino: Gabriel Moll - San Roque
Amateur Femenino: Sofía Canca - Collerense
MEJOR GOL
Infantil: Juan Marcano - San Francisco
Cadete: Sebas Reus - Andratx
Juvenil: Josep Vallori - Pollença i Port
Amateur Masculino: Miquel Riera - UE Petra
Amateur Feminino: Olivia Vidal - Pollença i Port
MEJOR CANASTA FEMENINA
Infantil: Joana Cifre - CB Colonya Pollença
Junior: Aina Pons - CB Ferreries
Cadete: Maria Marqués - Joventut Marian
Senior: Emma Peñalver - Sa Indioteria
MEJOR CANASTA MASCULINA
Infantil: Aitor González - Sa Indioteria
Junior: Marc Macías - CB Andratx
Cadete: Tomás Durán - San Agustín
Senior: Jules Ndoye – CB Es Castell
