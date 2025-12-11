Las promesas del fútbol y el baloncesto balear brillan en la gala Premios EIVO

El museo Es Baluard de Palma se convirtió este miércoles en el escenario donde el talento joven del deporte base balear volvió a brillar. La II edición de los Premios EIVO reconoció a 18 jugadores y jugadoras de fútbol y baloncesto por las mejores jugadas de la temporada 24/25.

El acto comenzó con la bienvenida de Jaume Colombás, speaker de la Federación Española de Futbol, quien introdujo a los asistentes en una noche dedicada al talento joven del deporte base balear. A continuación, Guillermo Ochogavía, cofundador de EIVO, señalo que "EIVO nació para dar visibilidad al esfuerzo de miles de jóvenes deportistas. Hoy esos esfuerzos tienen nombre, rostro y una historia detrás". También intervinieron Joan Toni Ramonell, dirección general d´Esports del Govern Balear, y David Salom, Director general de d´Esports de Ajuntament de Palma de Mallorca

La proyección de las jugadas premiadas fue uno de los momentos centrales de la gala. Los asistentes revivieron en pantalla gigante algunos de los goles, paradas y canastas más destacados de la temporada. Tras la entrega de los galardones, los ganadores recibieron mensajes de felicitación de referentes del deporte internacional como Lionel Scaloni, seleccionador campeón del mundo con Argentina, y Rudy Fernández, ex capitán del Real Madrid y campeón del mundo con la selección española de baloncesto.

Los premiados en esta edición fueron:

MEJOR PARADA

Infantil: Juan Alberto Medio Mataró - SP. At. Ciutat de Palma

Cadete: Mateo Chavernas - La Real de L.U.

Juvenil: David Ion - SP. Mahón

Amateur Masculino: Gabriel Moll - San Roque

Amateur Femenino: Sofía Canca - Collerense

MEJOR GOL

Infantil: Juan Marcano - San Francisco

Cadete: Sebas Reus - Andratx

Juvenil: Josep Vallori - Pollença i Port

Amateur Masculino: Miquel Riera - UE Petra

Amateur Feminino: Olivia Vidal - Pollença i Port

MEJOR CANASTA FEMENINA

Infantil: Joana Cifre - CB Colonya Pollença

Junior: Aina Pons - CB Ferreries

Cadete: Maria Marqués - Joventut Marian

Senior: Emma Peñalver - Sa Indioteria

MEJOR CANASTA MASCULINA

Infantil: Aitor González - Sa Indioteria

Junior: Marc Macías - CB Andratx

Cadete: Tomás Durán - San Agustín

Senior: Jules Ndoye – CB Es Castell