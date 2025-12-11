Fútbol
El nuevo hito de Mariona Caldentey
La felanitxera se ha convertido este martes en la segunda jugadora más joven en alcanzar los 80 partidos en la Champions
Mariona Caldentey sigue coleccionando hitos. Este martes, en la victoria del Arsenal contra el Twente por 1-0, se ha convertido en la segunda jugadora más joven en alcanzar los 80 partidos en la Champions, según anunció la UEFA. Y lo ha logrado tras conseguir unos importantísimos tres puntos después de dar la única asistencia del choque a Bethany Mead en el minuto 10 de la primera parte.
Solo tiene por delante a Wendie Renard, jugadora francesa nacida en Martinica de 35 años. La defensa es una institución en el fútbol y, si no hay lesiones, esta temporada alcanzará los 100 en encuentros en la Liga de Campeones, todos con el OL Lyonnes.
Los números de la jugadora felanitxera esta temporada están siendo más discretos que el curso anterior. En Liga ha disputado diez encuentros, ha marcado un gol y ha repartido dos asistencias. En Liga de Campeones, después de cinco encuentros, ha anotado un tanto y ha dado un pase de gol. Son registros algo más discretos porque la temporada anterior sumó 17 tantos y 7 asistencias en 36 encuentros en ambas competiciones.
Este 2025 está siendo muy intenso para Mariona Caldentey porque, aparte de los títulos colectivos e individuales, ha disputado 54 encuentros, una cifra muy elevada pero a la que todavía le faltan tres partidos más para cerrar el año.
