Todo listo para la segunda ronda de las IX Puerto Portals Dragon Winter Series

La Bahía de Palma volverá a ser el escenario de una competición internacional de la clase Dragon con la reanudación, mañana viernes, de las IX Puerto Portals Dragon Winter Series, organizadas por el Club de Regatas Puerto Portals. La segunda ronda, que se prolongará hasta el próximo domingo, retoma la actividad tras una primera fase marcada por la igualdad.

La tripulación suiza del Jupiter, liderada por Ben Kolf, encabeza la clasificación provisional de la competición tras la disputa, el pasado mes de noviembre, de las cinco primeras pruebas del programa. La embarcación suiza suma 9 puntos y tiene por detrás al Easy, de Michael Zankel, que ocupa la segunda posición con 13 puntos, y al Khalessi, de Nicola Friese, que es tercero con 20 puntos.

Para esta segunda ronda de las IX Puerto Portals Dragon Winter Series se espera una flota compuesta por más de 30 embarcaciones de una decena de países que afrontarán un programa que incluye un máximo de seis pruebas, dos por jornada, a lo largo del fin de semana.

Este viernes se iniciará la competición con la reunión de patrones que tendrá lugar a las 10.00 horas. La señal de atención para la primera salida se dará ese mismo día a las 12.00 horas, mientras que el sábado y el domingo las regatas empezarán a partir de las 11.00 horas. Los partes meteorológicos pronostican vientos del noreste de entre 8 y 9 nudos de intensidad para la primera jornada.

Christmas Market de Puerto Portals

Las regatas coincidirán un año más con la celebración del tradicional Christmas Market de Puerto Portals, que se inaugura el próximo sábado y que permanecerá abierto hasta el 6 de enero. El mercado, que cuenta con casetas de madera decoradas con guirnaldas de luces y abetos que ofrecen una gran variedad de productos navideños, se complementa con una magnífica oferta gastronómica y un amplio programa de actividades.

Puerto Portals se ha convertido en un referente para la clase Dragon en el Mediterráneo y un buen número de estas embarcaciones eligen esta localización como base cada año. Además, el Club de Regatas Puerto Portals organizará esta temporada la Dragon Gold Cup en 2026, un evento de máximo nivel, equivalente a un europeo o mundial, que podría reunir a unos 80 barcos.