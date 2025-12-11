Enric Mas descarta el Tour y apuesta por el Giro y la Vuelta en 2026

El Movistar Team ha presentado este jueves a los componentes de sus diferentes equipos y cuáles serán sus objetivos este próximo año. Una temporada 2026 en la que, de nuevo, uno de sus referentes será el mallorquín Enric Mas, que desveló que ha descartado su presencia en el Tour de Francia para apostar por la Vuelta a España y el Giro de Italia, que disputará por primera vez. También continúa en el equipo el menorquín Albert Torres, que este año se proclamó campeón del mundo de pista.

El Aula Magistral del Palau de Les Arts de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acogió el evento, que supuso el punto de partida de la que será la 47ª temporada de la escuadra telefónica en la élite mundial. Con una imagen renovada, el Movistar presentó oficialmente a los 56 ciclistas que competirán bajo sus colores el próximo curso, repartidos en las plantillas del equipo, femenino y el equipo de desarrollo.

Uno de los protagonistas del acto fue Enric Mas, de 30 años. El ciclista de Artà, que fue operado de varices en la pierna izquierda a mitad de octubre, señaló que está “recuperado y con muchas ganas”. “Estoy empezando a entrenar, llevo poco en la bici, he ido algún día con la grupera y la verdad es que me está costando; vamos cogiendo poco a poco ritmo y lo que hemos perdido, y espero empezar con buen pie la temporada 2026”, afirmó. “Espero volver un poco mejor que antes”, añadió el mallorquín.

Participará en la Challenge Ciclista Mallorca

“Fue duro, es una lesión, son cosas del deporte y la vida y hay que aceptarlo; y espero que no me vuelva a pasar hasta que me retire”, apuntó Mas, que participará en la próxima edición de la Challenge Ciclista Mallorca 2026, que se disputará del 28 de enero al 1 de febrero.

En la gala se dieron a conocer los nuevos fichajes de cada una de las plantillas: Cian Uijtdebroeks (Bélgica), Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juanpe López (España) y Pavel Novák (República Checa) en el caso del equipo masculino; y la italiana Francesca Barale en el apartado femenino.

Plantillas del Movistar Team Movistar Team 2026 Roger Adrià (novedad), Jorge Arcas, Orluis Aular, Jon Barrenetxea, Carlos Canal, Pablo Castrillo, Jefferson Cepeda, Iván G. Cortina, Davide Formolo, Raúl G. Pierna (novedad), Michel Hessman, Juanpe López (novedad), Enric Mas, Lorenzo Milesi, Manlio Moro, Pavel Novák (novedad), Nelson Oliveira, Diego Pescador, Nairo Quintana, Iván Romeo, Javier Romo, Einer Rubio, Pelayo Sánchez, Gonzalo Serrano, Natnael Tesfazion, Albert Torres, Cian Uijtdebroeks (novedad). Movistar Team Women 2026 Francesca Barale (New), Olivia Baril, Aude Biannic, Cat Ferguson, Sheyla Gutiérrez, Liane Lippert, Carys Lloyd, Floortje Mackaij, Tota Magalhaes, Sara Martín, Mareille Meijer, Paula Ostiz, Marlen Reusser, Laura Ruiz, Lucía Ruiz, Arlenis Sierra, Claire Steels. Movistar Team Academy 2026 Markel Aranaz, Sebastián Castro, Javier Cubillas, Daniele Forlin, Jhonatan Guatibonza, Eric Igual, Lucas Jackson, Filip Novák, Roger Pareta, Tomás Piombo, Mattia Proietti, Ibai Villate.

“Afrontamos una ilusionante nueva temporada junto a Telefónica, confirmando su compromiso con este proyecto que compartimos desde hace tantos años. Entramos en una etapa renovada y ambiciosa, marcada por la llegada de importantes fichajes que reforzarán nuestra competitividad en todos los terrenos y darán un nuevo impulso a la estructura deportiva del equipo”, apuntó Eusebio Unzué, manager general del equipo, quien habló también del nuevo proyecto de desarrollo.