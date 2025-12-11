El Dimonis Ultimate Mallorca afronta el Nacional de frisbee

El Dimonis Ultimate Mallorca vuelve este fin de semana al panorama nacional con su participación en el Campeonato de España Mixto de Ultimate Frisbee en Playa de Segunda División, que se disputa los días 13 y 14 de diciembre en la playa del Cabanyal (Valencia). El conjunto mallorquín regresa al Nacional tras obtener su clasificación en el campeonato regional, donde mostró una línea ascendente de juego y resultados.

El equipo acude a la cita como tercer clasificado estatal de su grupo, con el objetivo de pelear por las posiciones altas del ránking

El torneo, conocido como CEBU-X, se caracteriza por su alta intensidad: las jornadas pueden acumular tres o cuatro partidos sobre la arena, un terreno que demanda velocidad, resistencia y rápida recuperación.

Los horarios de la fase de grupos, fijados para el sábado son:

9:45 h – Dimonis vs Canarias

– Dimonis vs Canarias 11:45 h – Dimonis vs Burgos

– Dimonis vs Burgos 13:45 h – Dimonis vs Salamanca

Será una jornada clave para definir la posición del equipo dentro del cuadro competitivo. La expedición está formada por 13 deportistas (7 jugadores y 6 jugadoras), manteniendo la paridad, sello distintivo de la modalidad mixta.

Pese a las dificultades propias de la temporada —especialmente la falta de luz durante los entrenamientos—, el conjunto ha mantenido una preparación constante, entrenando mayoritariamente sobre césped.

Retransmisión en directo

Los partidos del equipo podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de Dimonis Ultimate Mallorca, permitiendo a aficionados y familiares acompañar al equipo durante el campeonato.