El CVPA logra dos platas y un bronce en el Mundial de Vela Inclusiva

El Club de Vela Port d’Andratx (CVPA) volvió a brillar en el Campeonato del Mundo de Vela Inclusiva al sumar tres nuevas medallas a su destacado palmarés internacional. Violeta del Reino se hizo con la plata y Jana Mestre obtuvo el bronce en la clase Hansa 303 individual femenino, mientras que Pau Toni Homar y Ramón Gutiérrez conquistaron la plata en RS Venture Connect.

La competición se celebró del 30 de noviembre al 8 de diciembre en la Mussanah Sailing School del Barceló Mussanah Resort de Omán y contó con la participación de 154 regatistas de 37 países.

Del Reino, tricampeona del mundo y subcampeona en el último Mundial de Australia, demostró una vez más su calidad con una actuación muy sólida que la llevó a la segunda posición del podio. Por su parte, Mestre, vigente campeona de España, confirmó su alto nivel y aseguró el bronce tras una serie de pruebas muy disputadas.

En RS Venture Connect, Homar y Gutiérrez completaron una última manga impecable que les permitió ascender hasta el subcampeonato mundial, un resultado que refuerza su condición de vigentes campeones de Europa.

Juanjo Beltrán y Ana Musatova, los técnicos

El equipo del CVPA compitió bajo la dirección técnica de Juanjo Beltrán y Ana Musatova, cuya labor sostuvo el alto nivel mostrado por todos los regatistas en una edición especialmente exigente.

Las condiciones meteorológicas —con brisas suaves, mar llano y puntas de hasta 15 nudos en determinados momentos— obligaron a una regularidad y precisión constantes a lo largo de las nueve mangas disputadas.