El caballo francés Hornado Bello da positivo por mepivacaína

La Federació Balear de Trot (FBTrot) ha detectado un positivo en una de las carreras premium disputadas el pasado 20 de noviembre en el Hipòdrom Son Pardo. Los análisis han confirmado el doping del caballo Hornado Bello, propiedad de la Cuadres Sa Il·lusió, por una sustancia denominada mepivacaína.

Este ejemplar, de origen francés y nacido en 2007, logró su último triunfo este pasado lunes, 8 de diciembre, en el Premi Jack Di Monmes, tras firmar un crono de 1:15.6 en la última de las carreras de ese día en Son Pardo y con Miquel Mestre de conductor.

Hornado Bello está entrenado por Claudia Subirats, quien es veterinaria, y el positivo ha provocado que la Federacio Balear de Trot haya retirado del programa de las carreras Premium que se deben disputar este viernes en Son Pardo a otros tres caballos que también están bajo su entrenamiento. Joscano, Hibernato y Lionel de Font son los tres ejemplares que iban a competir este viernes, los tres con Miquel Mestre como conductor.

Como curiosidad, cabe recordar que Miquel Mestre fue sancionado en el año 2020 por positivos de cuatro ejemplares que estaban bajo su tutela en su estancia en Francia. Fue sancionado con 60.000 euros y la prohibición de conducir, entrenar y acceder a un recinto hípico de la Unión Europea de Trote durante un periodo de cuatro años, hasta el 23 de octubre del 2023. Además, en enero de este año fue detenido en Francia cuando iba a viajar a Mallorca porque tenía pendiente el pago de la multa.

¿Qué es la mepivacaína ?

La mepivacaína “es un medicamento que bloquea la conducción nerviosa, previniendo el inicio y la propagación del impulso nervioso. Esta característica le confiere capacidad de actuar como anestésico local”, según se explica en la web de la Clínica Universidad de Navarra, que también informa de sus usos: