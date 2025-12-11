Trote
El caballo francés Hornado Bello da positivo por mepivacaína
La Federación Balear impide correr este viernes a tres ejemplares de la misma entrenadora, Claudia Subirats
La Federació Balear de Trot (FBTrot) ha detectado un positivo en una de las carreras premium disputadas el pasado 20 de noviembre en el Hipòdrom Son Pardo. Los análisis han confirmado el doping del caballo Hornado Bello, propiedad de la Cuadres Sa Il·lusió, por una sustancia denominada mepivacaína.
Este ejemplar, de origen francés y nacido en 2007, logró su último triunfo este pasado lunes, 8 de diciembre, en el Premi Jack Di Monmes, tras firmar un crono de 1:15.6 en la última de las carreras de ese día en Son Pardo y con Miquel Mestre de conductor.
Hornado Bello está entrenado por Claudia Subirats, quien es veterinaria, y el positivo ha provocado que la Federacio Balear de Trot haya retirado del programa de las carreras Premium que se deben disputar este viernes en Son Pardo a otros tres caballos que también están bajo su entrenamiento. Joscano, Hibernato y Lionel de Font son los tres ejemplares que iban a competir este viernes, los tres con Miquel Mestre como conductor.
Como curiosidad, cabe recordar que Miquel Mestre fue sancionado en el año 2020 por positivos de cuatro ejemplares que estaban bajo su tutela en su estancia en Francia. Fue sancionado con 60.000 euros y la prohibición de conducir, entrenar y acceder a un recinto hípico de la Unión Europea de Trote durante un periodo de cuatro años, hasta el 23 de octubre del 2023. Además, en enero de este año fue detenido en Francia cuando iba a viajar a Mallorca porque tenía pendiente el pago de la multa.
¿Qué es la mepivacaína ?
La mepivacaína “es un medicamento que bloquea la conducción nerviosa, previniendo el inicio y la propagación del impulso nervioso. Esta característica le confiere capacidad de actuar como anestésico local”, según se explica en la web de la Clínica Universidad de Navarra, que también informa de sus usos:
- Anestesia local por infiltración.
- Bloqueo de nervios periféricos con fines terapéuticos y diagnósticos.
- Anestesia regional.
- Anestesia epidural y caudal.
- Bloqueo simpático.
- Anestesia local por infiltración o bloqueo troncular. Anestesia dental.
Suscríbete para seguir leyendo
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- Un experto en derecho inmobiliario de Mallorca: “Muy atentos a cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler porque nos puede salvar de terminar en la calle”
- Tartaletas de ensaladilla de pulpo: un aperitivo perfecto para esta Navidad
- Un inquilino de Palma se queda sin renovación de contrato por no aceptar más subidas del alquiler: 'O pagas o te vas de aquí
- Otra paciente denuncia haber sufrido abusos sexuales del médico detenido en Palma
- La iglesia dels Sagrats Cors de Palma estrena un espectáculo audiovisual inmersivo