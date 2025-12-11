Los boxeadores de Baleares suman 13 medallas en el Nacional de Palencia

La selección balear firmó una gran actuación en el Campeonato de España Joven, Junior y Schoolboy 2025, celebrado en Palencia del 1 al 7 de diciembre, al totalizar 13 medallas entre todas las categorías de base. La expedición, integrada por deportistas de Mallorca, Menorca e Ibiza, fue una de las más numerosas presentadas por las islas, con presencia por primera vez en las divisiones Schoolboy y Schoolgirl, un paso significativo para la consolidación del boxeo formativo en el archipiélago.

La Federación Balear de Boxeo subrayó también el papel del equipo técnico, formado por Francisco Javier Gual, Óscar Celso López, Luis Emilio Ramos y Mamen Madueño, cuya planificación y seguimiento fueron determinantes durante la semana de competición. El organismo destacó igualmente el apoyo de los clubes y las familias, clave para la creciente expansión del boxeo de base en las islas.

Medallistas

El único oro del campeonato llegó de la mano de Aroa Pozo, campeona de España en Schoolgirl -60 kg, que encabezó el medallero autonómico. Baleares sumó además nueve platas, conseguidas por Ainara Molinero (Schoolgirl -50 kg), Saray Bosch (Schoolgirl -46 kg), Erik Rayo (Schoolboy -40 kg), Santi Hernández (Schoolboy -46 kg), Baba Ba Diop (Schoolboy -57 kg), Juanfran Muñoz (Schoolboy -60 kg), Rafa Contreras (Junior -54 kg), Camila Guateima (Joven -50 kg) y Josep Rubio (Joven -86 kg).

Los tres bronces correspondieron a Carla Peralta (Schoolgirl -42 kg), Naiara Peña (Junior -48 kg) y Melania González (Joven -57 kg).

La presencia balear en Palencia refuerza la línea de trabajo de las últimas temporadas en la federación, presidida por el expúgil olímpico Youba Sissokho, y confirma el avance de un proyecto que sigue ampliando deportistas y resultados en las categorías inferiores.