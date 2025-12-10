Estos son los precios de las entradas para el Atlético Baleares-Atlético de Madrid

El Atlético Baleares espera llenar su estadio para la eliminatoria ante el Atlético de Madrid. Una cita histórica para el equipo blanquiazul, que nunca se ha enfrentado a los colchoneros en partido oficial, y que lo harán por primera vez el jueves 18 en los dieciseisavos del torneo del K.O. tras doblegar previamente al Nàstic y al Espanyol.

El club ya ha sacado la venta las entradas para el duelo ante los de Simeone. Habrá dos tramos: uno para los socios y otro para los no socios. Y pueden comprarse tanto online como en taquilla. La compra a través de Internet para los abonados ya está disponible. Para adquirir la entrada en físico, se puede acudir al Estadio Balear desde esta mañana hasta el viernes 12. El horario de venta es de 9:00 a 19:00 horas. El precio para los socios es de 25 euros y de 30 euros por hacerse con una entrada extra.

Para los no socios, la venta online se abre a partir del viernes 12 a las 19:00 horas, justo cuando se cierra para los abonados. En físico, pueden adquirir las entradas el sábado 13 en Son Malferit de 10:00 a 14:00 horas, opción válida también para los socios. Y en las taquillas del Estadio Balear, pueden acudir desde el lunes 15 a las 9:00 horas hasta el miércoles 17, día anterior al partido, a las 19:00 horas. El precio para los no abonados es de 60 euros.

Para la zona visitante, que será una grada supletoria ubicada en el fondo norte, las entradas pueden comprarse también desde esta mañana tanto online como en físico, con un coste de 50 euros.

Los antiguos propietarios del Estadio Balear (APEB) y VIP tendrán acceso gratuito, pero deberán recoger sus invitaciones los días 10,11,12,15 o 16 de 9:00 a 19:00 horas, o también el día 13 en Son Malferit, de 10:00 a 14:00 horas.

Los blanquiazules se encomendarán a la energía y la fuerza de su afición para intentar doblegar a uno de los gigantes de España y también de Europa. Patrick Messow, director general del Atlético Baleares, ya expresó tras el sorteo su “confianza” en los aficionados balearicos para no fallar de cara esta gran cita para la entidad.