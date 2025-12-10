Remco Evenepoel participará en la Challenge Ciclista Mallorca 2026

La Garden Hotels-Challenge Ciclista a Mallorca contará en su próxima edición con uno de los grandes iconos del ciclismo mundial. El belga Remco Evenepoel, campeón del mundo y campeón olímpico de ruta y contrarreloj, ha confirmado hoy su participación en la ronda mallorquina durante la presentación oficial del equipo Red Bull – BORA – Hansgrohe, celebrada este miércoles en Binissalem.

Evenepoel iniciará en Mallorca su temporada 2026, marcada por su gran objetivo: el Tour de Francia. El belga ha destacado que la Challenge será un punto de partida “ideal” y ha mostrado especial motivación por la contrarreloj por equipos del Trofeo Ses Salines, que se disputará el jueves 29 de enero, entre Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi. Remco Evenepoel vestirá por primera vez el maillot del Red Bull – BORA – Hansgrohe precisamente en Mallorca, antes de continuar su calendario en las pruebas de Valencia y Cataluña.

Durante el acto de presentación del Red Bull – BORA – Hansgrohe, también se confirmó la renovación del alemán Florian Lipowitz, tercero en el último Tour y que ha reconocido igualmente su intención de disputar la crono por equipos en Mallorca.

La Garden Hotels-Challenge Ciclista a Mallorca 2026, que tendrá lugar del 28 de enero al 1 de febrero, contará así con dos participantes de excepción, que darán un impulso deportivo y mediático de primer nivel a la prueba.

La organización de la Garden Hotels Challenge Ciclista a Mallorca celebra esta incorporación como "una noticia extraordinaria" que vuelve a situar a la isla en el "centro del ciclismo internacional".