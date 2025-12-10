Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

Remco Evenepoel participará en la Challenge Ciclista Mallorca 2026

El ciclista belga, campeón del mundo y olímpico de ruta y contrarreloj, lo ha anunciado en la presentación oficial del equipo Red Bull Bora Hansgrohe en Binissalem

Remco Evenepoel, camino del tercer título Mundial de contrarreloj.

Remco Evenepoel, camino del tercer título Mundial de contrarreloj. / UCI

Jaume A.

Palma

La Garden Hotels-Challenge Ciclista a Mallorca contará en su próxima edición con uno de los grandes iconos del ciclismo mundial. El belga Remco Evenepoel, campeón del mundo y campeón olímpico de ruta y contrarreloj, ha confirmado hoy su participación en la ronda mallorquina durante la presentación oficial del equipo Red Bull – BORA – Hansgrohe, celebrada este miércoles en Binissalem.

Evenepoel iniciará en Mallorca su temporada 2026, marcada por su gran objetivo: el Tour de Francia. El belga ha destacado que la Challenge será un punto de partida “ideal” y ha mostrado especial motivación por la contrarreloj por equipos del Trofeo Ses Salines, que se disputará el jueves 29 de enero, entre Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi. Remco Evenepoel vestirá por primera vez el maillot del Red Bull – BORA – Hansgrohe precisamente en Mallorca, antes de continuar su calendario en las pruebas de Valencia y Cataluña.

Durante el acto de presentación del Red Bull – BORA – Hansgrohe, también se confirmó la renovación del alemán Florian Lipowitz, tercero en el último Tour y que ha reconocido igualmente su intención de disputar la crono por equipos en Mallorca.

La Garden Hotels-Challenge Ciclista a Mallorca 2026, que tendrá lugar del 28 de enero al 1 de febrero, contará así con dos participantes de excepción, que darán un impulso deportivo y mediático de primer nivel a la prueba.

Noticias relacionadas y más

La organización de la Garden Hotels Challenge Ciclista a Mallorca celebra esta incorporación como "una noticia extraordinaria" que vuelve a situar a la isla en el "centro del ciclismo internacional".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents