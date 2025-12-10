El mallorquín David Ferrer le marca un doblete a la Juventus en la Youth League

El mallorquín David Ferrer continúa creciendo en el juvenil del Pafos. El delantero, ex del División de Honor del Real Mallorca, le ha marcado esta tarde un doblete a la Juventus en el partido correspondiente a la sexta jornada de la fase de liga de la Youth League entre el conjunto chipriota y el italiano. Los 'bianconeri' iban ganando por 2-0 y los dos goles de Ferrer han igualado el encuentro, que finalmente ha terminado 2-2. Ambos tantos, además, han sido con la pierna mala, la izquierda. El primero con un remate en un buen centro al área y el segundo con un disparo de media distancia.

El palmesano ya desveló en una entrevista para este diario que se había entrenado con el primer equipo, que está disputando esta temporada la Champions League por primera vez en su corta historia (el club se fundó en 2014). En la Youth League, el camino del cuadro chipriota ya ha llegado a su fin, finalizando en la trigésima posición, con cuatro puntos en su casillero y a tres de las puestos que otorgan el pase a dieciseisavos de final. En esta competición, a diferencia de la Champions, tan solo se disputan seis jornadas, pasan los 22 primeros y no hay clasificación directa a octavos.

Con su doblete, no obstante, Ferrer ha dejado fuera a la Juventus de la siguiente fase. Con la victoria, los italianos se metían en la próxima ronda, pero el ex del Mallorca D.H. ha estropeado sus planes. El mallorquín marcó el primer gol de la historia del club en esta competición, en la primera y única victoria que lograron en esta fase de liga. Fue en la tercera jornada ante el Kairat Almaty (1-3).