Polideportivo

La II Gala de los Premios EIVO premia al talento

La plataforma distingue a a dieciocho promesas del fútbol y el baloncesto balear con la intención de "dar visibilidad" en un acto que se celebra en Es Baluard

Multitudinario acto de EIVO en Es Baluard.

Toni Torrens

Palma

La plataforma EIVO celebra este miércoles en Es Baluard (Palma) la segunda edición de los Premios EIVO, el evento que reconoce las mejores jugadas del deporte base balear de la temporada 24/25.

Durante la gala se premiará a 18 jugadores y jugadoras de fútbol y baloncesto en diferentes categorías, con la presencia de autoridades, deportistas y representantes de clubes.

El acto contará con Jaume Colombas, speaker del RCD Mallorca, como presentador, y con las intervenciones de Joan Antoni Ramonell, dirección general d'Esports del Govern Balear; Jaume Ferriol, presidente de la FELIB, y Guillermo Ochogavía, director de comunicación de EIVO. “Estos premios son una oportunidad para dar visibilidad a todo el talento que hay en los campos y pabellones de Baleares”, señala Guillermo Ochogavía.

