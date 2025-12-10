Fútbol | Copa del Rey
La Federación cambia el horario del Atlético Baleares-Atlético de Madrid de Copa del Rey
La modificación se debe a que ambos equipos tenían menos de 72 horas de descanso para sus partidos ligueros del fin de semana
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido cambiar el horario de la eliminatoria de dieciseisavos de Copa del Rey entre Atlético Baleares y Atlético de Madrid. El partido, estipulado en un principio para el jueves 18 a las 21:00 horas, se jugará finalmente el miércoles 17 a las 19:00 horas.
El cambio se debe a que ambos equipos tenían menos de 72 horas de descanso para sus duelos ligueros del fin de semana. Los blanquiazules reciben el domingo 21 a las 12:00 horas al Barcelona B, mientras que los colchoneros visitan al Girona el mismo día a las 14:00 horas. Ante esta situación, la Federación ha tenido en cuenta las quejas de los dos clubes y ha modificado el horario para que tengan las horas de descanso que recomienda la AFE.
