El evento pionero de Lucas Aveldaño, excapitán del Mallorca

A Lucas Aveldaño le motivan los retos. Ha creado el primer Social Run Fest, que se celebrará este domingo 14 de diciembre en la Bodega Sa Cabana de Binissalem, un evento pionero en el que pretende reunir a 300 personas para que disfruten la experiencia de mezclar "la parte deportiva y la social" desde las 09:00 hasta las 17 horas. "Mi idea es llevarlo por todas las ciudades", subraya el argentino.

Aveldaño fue capitán del Mallorca durante el centenario del club en la temporada 2015/16. Se retiró del fútbol hace un año y medio y desde entonces ha seguido igual de activo, pero, en vez de estar jugando en un campo de fútbol, lo hace emprendiendo: "No sentí miedo o vacío cuando dije adiós en el Andratx. Trato siempre de tener la cabeza y voy haciendo proyectos, aunque hace nueve meses me focalicé porque tenía muchos frentes abiertos".

Hace medio año creó En Movimiento, su social run, que no para de crecer: "Arrancó casi sin querer. Éramos cinco personas y ahora somos casi 200. Salimos a correr dos veces por semana en diferentes lugares como el Portixol o el Castell de Bellver y les voy introduciendo al deporte poco a poco. También llevo la planificación de varios integrantes del grupo".

Quedada del social run En Movimiento. / L.A.

"Soy muy culo inquieto. Me gusta pensar en proyectos nuevos y en el deporte encontré algo que también me motiva. Emprender aquí me encanta. Disfruté mucho el fútbol, pero no me veía focalizando mi carrera hacia el mismo deporte porque era siempre lo mismo. Me metí en esto, comenzaron a ocurrime ideas y se abrieron las puertas", explica.

Su idea fue inédita y sencilla: juntar todos los Social Run de Mallorca, aunque está abierto a todas las personas. Este es el propósito del evento que se celebra este domingo, y que mira nuevos horizontes más allá de la isla: "Haremos tres distancias. Siete kilómetros, cinco y dos. La más corta está enfocada en la gente que nunca hizo deporte y así pueda empezar":

Aparte de correr, es una experiencia que va más allá de calzarse unas deportivas y comenzar a recorrer metros. "Hay más actividades como yoga, pilates y entrenamiento funcional. También habrá una zona recovery para que los inscritos se sientan más deportistas. Luego, una nutricionista dará una charla con instrucciones básicas de qué hay que comer antes de una carrera, la semana previa, la post, la hidratación.. y también responderá a preguntas", cuenta.

El precio de la inscripción, que se puede realizar en Elitechip, cuesta 38 euros y, aparte de lo mencionado, también incluye una pizza para comer, servicio de cafetería, barra, habrá actuación musical, sorteos y premios en un día que será único y en el que quedan pocas plazas.