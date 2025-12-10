Euforia contenida en el Atlético Baleares tras el sorteo de Copa del Rey

Alegría contenida en el Atlético Baleares con el rival que les deparó este martes el sorteo de dieciseisavos de Copa del Rey. Los blanquiazules se medirán al Atlético de Madrid en la tercera ronda del torneo del K.O tras haber noqueado previamente a Nàstic y Espanyol. Las expresiones tanto de los jugadores como de los aficionados presentes en una sala de prensa del Estadi Balear repleta mostraron que preferían a Barcelona o Real Madrid, pero la bola que salió, con Bernd Schuster como mano inocente, fue la de los colchoneros.

Se palpaba en el ambiente que era una ocasión especial. Algo que algunos futbolistas y socios puede que tan solo vivan una vez en la vida. La expectación era máxima, con muchos más medios de comunicación de lo que suele acostumbrar a haber en el feudo de los blanquiazules. Un sorteo que tampoco quisieron perderse ni el técnico Luis Blanco ni el director general Patrick Messow. Entre los futbolistas, el que no estaba era Jaume Tovar, presente en Las Rozas para ser una de las manos inocentes del sorteo, mientras que el capitán Rubén Bover ejerció de portavoz desde la isla.

La reacción cuando salió la bola del Atlético fue algo tímida, con poco más que aplausos. Incluso se pudo observar a algún aficionado visiblemente decepcionado al ver el nombre de los rojiblancos. Primero salió el rival del Ourense, el Athletic Club. La respuesta de los futbolistas y socios del Atlético Baleares presentes fue mucho más vehemente cuando vieron que no podía tocarles el conjunto bilbaíno, con la esperanza de que llegara uno de los dos grandes, que cuando salió la bola de su contrincante, la del conjunto de Simeone. Fue una mezcla entre alegría y decepción, dos sentimientos totalmente opuestos pero que se vivieron a la vez.

Tras el sorteo, Axel Bejarano, jugador que dio la asistencia a Tovar en el gol ante el Espanyol, admitió que hubiesen preferido a Barcelona o Real Madrid: “Todos queríamos a alguno de los dos equipos más grandes de España. Pero el Atlético es un rival muy bonito e ilusionante para todos. Hay que disfrutarlo. Intentaremos afrontarlo de la mejor manera posible. Va a ser muy complicado, igual que contra el Espanyol, pero de ilusiones se vive”.

Jofre Cherta, por su parte, considera que los cuatro que podían tocar “son los cuatro mejores de España”. “Cualquiera que nos toque, en este caso el Atlético de Madrid, es un equipazo. Con mucha ilusión y a ver si podemos dar también la sorpresa. Vamos a salir a tope e intentar llevarnos la eliminatoria”.

Aficionados como Marc Morote, socio 559 del Atlético Baleares, mostraron el sentir de los ‘balearicos’ presentes en el Estadi Balear: “Estamos contentos, porque es un equipo de Supercopa y Champions League, pero teniendo la opción de los grandes… Está bien pero te queda un sabor agridulce. Yo he celebrado más la bola del Athletic Club que la del Atlético de Madrid”.