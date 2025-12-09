Scariolo, sobre su salida del Palmer y llegada al Fibwi: "Se cierra una puerta y se abre un portón"

Alessandro Scariolo vivió el pasado domingo su debut oficial con el Fibwi Mallorca después de llegar procedente del vecino, el Palmer Basket. El base malagueño jugó sus primeros minutos a las órdenes de Pablo Cano tras cerrarse el pasado viernes su fichaje y aportó seis puntos en la victoria ante el Grupo Ureta Tizona Burgos. “Fue todo muy rápido y repentino pero tanto el staff como los compañeros me han acogido muy bien desde el primer día ayudándome con el tema de las jugadas y a adaptarme un poco. Ha sido mucho más fácil y cómodo de lo que me esperaba”, ha explicado este martes.

“Me apareció la oportunidad de venir al Fibwi. Creo que estoy capacitado para jugar en esta liga y hacerlo bien. No me lo pensé mucho y no ha sido nada personal, pensé que era lo que me podía venir mejor, era una buena oportunidad con un buen rol en el equipo y aquí estamos”, señala el hijo del actual entrenador del Real Madrid.

El baloncestista se ha mostrado encantado con el cambio: “Es una gran oportunidad. Más allá de cómo iban y demás me llamaba la atención el estilo de juego. Ya me he enfrentado con ellos varias veces estos dos años y lo que más me ha sorprendido es el grupo humano. Era una oportunidad que veía apetecible y también había hablado con Pablo y al final, se cierra una puerta y se abre un portón”.

Scariolo ha explicado el motivo de abandonar la disciplina del Palmer, con el que ascendió a Primera FEB el curso pasado: "Fue todo muy rápido y me lo pusieron fácil. Desde el Palmer me comunican que por clasificación, que tantas derrotas, iban a hacer más fichajes y me iba a quedar sin sitio. No hay nada personal, se respeta, me aparece la oportunidad de Fibwi y creo que estoy capacitado para jugar en esta liga. Me salió y no me lo pensé mucho, fue lo que tenía y una buena oportunidad y aquí estoy".

El director de juego está encantado en sus primeros días en el club que preside Guillem Boscana. "Me estoy adaptando mejor de lo que pensaba. Pablo me mandó un vídeo muy largo con el playbook y pensé que podía ser complicado pero entrenando y viendo el vídeo ha ido bien. Me han ayudado mucho los compañeros y el staff con eso”, ha dicho.

De hecho, durante el partido del pasado domingo se pudo ver en varias ocasiones al propio Scariolo intercambiar opiniones con Jorge Martínez. “Me está ayudando mucho. Tener el apoyo de Jorge y de los compañeros que no te presionan y te quieren ayudar porque entienden la situación ayuda. Desde el principio me han dicho que sea yo, sin volverme loco, claro. Todo ayuda y Jorge es un grande”, ha señalado Scariolo agradeciendo así el apoyo del segundo capitán del Fibwi el día de su debut.