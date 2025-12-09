Patrick Messow: “Nunca hemos jugado contra el Atlético de Madrid, es algo histórico”

Patrick Messow se ha mostrado satisfecho tras el sorteo de los dieciseisavos de Copa del Rey. La mano inocente de Bernd Schuster ha deparado que el Atlético de Madrid sea el rival del Atlético Baleares, y así lo ha analizado el director general del club blanquizul: “Muy contento y muy feliz, es uno de los equipos más grandes de España. Nunca hemos jugado contra el Atlético en partido oficial y es algo histórico que hemos hecho para el Atlético Baleares”.

Cuando Schuster ha sacado la bola del Athletic Club como rival del Ourense, la reacción de jugadores y aficionados presentes en la sala de prensa del Estadi Balear ha sido de euforia. Pero después, cuando el exfutbolista de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, casualmente los posibles rivales de los ‘balearicos’, ha sacado la bola de los colchoneros, la alegría ha sido mucho más contenida.

“Es algo normal. Cuando tienes tan cerca poder enfrentarte contra uno de los dos más grandes del país, lo estás deseando. Pero el Atlético también lo es y será una gran fiesta, un gran rival y una noche para disfrutarla. Estoy muy contento y creo que el equipo también”, ha comentado Messow sobre la reacción que ha habido cuando ha salido el nombre de los colchoneros como el contrincante del Baleares.

Sobre el tema de entradas y precios, el dirigente alemán ha asegurado que toda la información relativa a este tema se conocerá muy pronto: “Esta tarde lo comunicaremos. Estamos en ello y lo tenemos bastante avanzado todo. A partir de esta noche o mañana por la mañana se abrirá la venta de entradas”.

Tras la entrada que hubo ante el Espanyol, con algo más de 3.000 personas, Messow espera “un estadio lleno” para el duelo ante los de Simeone. “Si no llenamos contra un rival como el Atlético, yo no sé qué más hacer ya…” ha declarado entre risas. “Confío en los balearicos y en los futboleros de la isla para que no se quieran perder este partido. El objetivo está claro: llenar el estadio”, ha añadido.

Por último, en cuanto a las opciones que tendrán los blanquiazules contra los rojiblancos, el director general del Atlético Baleares se muestra ilusionado, recordando que ya dieron la sorpresa ante los 'pericos': “Somos ambiciosos pero también humildes. Son un equipo grande, histórico, que está jugando la Champions League. Son favoritos, claramente, pero somos ambiciosos, como contra el Espanyol. También eran favoritos y es un partido, 90 minutos, o 120, los que sean. Vamos a intentar competir y darle una alegría a la afición”.