Mariona Caldentey, al nivel de Duplantis y Salah para el premio BBC World Sport Star

Mariona Caldentey ha sido una de las deportistas de 2025 en Reino Unido. La llegada de la felanitxera al Arsenal ha sido una de las claves para que el conjunto gunner levantara la temporada pasada la Champions ante, precisamente, el Barcelona y por eso la BBC la ha nominado a su premio World Sport Star.

La mallorquina es la única futbolista seleccionada por la corporación británica. Y eso que quedó segunda en el Balón de Oro por detrás de la catalana Aitana Bonmatí. Competirá con deportistas de la talla del boxeador Terence Crawford, el saltador de pértiga Armand Duplantis, la atleta Sydney McLaughlin-Levrone, el jugador de beisbol Shohei Ohtani y el futbolista Mohamed Salah por alzarse con el galardón.

La ceremonia de entrega del premio se celebrará el jueves 18 dediciembre y se podrá seguir en directo a través de la BBC.

Los méritos que ha hecho Mariona

Mariona Caldentey debutó en el fútbol inglés con el pie derecho. Según la corporación británica, "disfrutó de una temporada estelar en el fútbol inglés con actuaciones decisivas en la marcha del Arsenal hacia la gloria de la Liga de Campeones, tras derrotar a su antiguo club, el Barcelona, en la final".

También destacan sus registros y premios individuales: "Tras marcar 19 goles en 41 partidos con los Gunners en su primera temporada, Caldentey fue nombrada jugadora del año de la Asociación de Futbolistas Profesionales y jugadora del año de la Superliga Femenina".

Resaltan que marcó en la final de la Eurocopa Femenina 2025 en la que España perdió "por los pelos" ante Inglaterra en los penaltis, que quedó segunda en el Balón de Oro y que también fue incluida en el equipo del año de la Liga de Campeones de la UEFA.

Logros más que suficientes para optar al BBC World Sport Star.