Luis Blanco, sobre el cruce ante el Atlético de Madrid: “Va a ser la hostia”

La eliminatoria de Copa del Rey que enfrentará al Atlético Baleares con el Atlético de Madrid va a ser “la hostia”. Así lo ha valorado el entrenador blanquiazul, Luis Blanco, tras el sorteo celebrado este mediodía en Las Rozas, que ha deparado que los colchoneros sean el rival de los ‘balearicos’ en los dieciseisavos del torneo del K. O.

Tras haber doblegado al Espanyol, el conjunto mallorquín se ganó la oportunidad de medirse a uno de los cuatro equipos que disputan la Supercopa (Barcelona, Real Madrid, Atlético o Athletic). “Cualquiera que nos podía tocar era tremendo. Nos ganamos el derecho a tener esta oportunidad de jugar contra los equipos más grandes de España. El Atlético de Madrid es un equipo grande también en Europa, a nivel mundial. Vamos a tener la oportunidad de tenerlo aquí en el Estadio Balear, de poder medirnos contra ellos. En ese sentido, estamos muy contentos”, ha declarado el técnico sobre el cruce ante los de Simeone.

Será la primera vez que el Atlético Baleares se enfrente al Atlético en un partido oficial. Por ello, Luis Blanco ha pedido a la afición que disfrute del encuentro, asegurando que su equipo dará la talla: “Vamos a intentar disfrutar compitiendo, porque es nuestro ADN. No concibo jugar un partido sin competir al máximo, me da igual el rival. Está claro que hablamos de rivales que tienen todas las posibilidades por la categoría que ocupan, pero nosotros vamos a competir al máximo. Y la afición, que disfrute, que esté ilusionada, que apoye, que anime, que viva esto como una fiesta y que nos ayude también a competir al mejor nivel contra un gran rival”.

La motivación puede ser un aspecto clave que acerque las fuerzas entre blanquiazules y colchoneros, aunque el entrenador del Baleares considera que el Atlético afrontará el partido con máxima seriedad: “El fútbol es multifactorial, suceden muchas cosas. El contexto normal que tiene un club como el Atlético de Madrid es muy distinto al que se puede encontrar aquí. Puede ser un factor positivo para nosotros, pero no deja de existir una desigualdad entre equipos. Tienen un gen muy ganador y competitivo. Me da la sensación de que, por el perfil de equipo que es y por el perfil de entrenador que tienen, van a ser súper competitivos. Así que va a ser muy difícil para nosotros”.

Antes de recibir a los rojiblancos, los de Luis Blanco visitan este domingo al Terrassa, un encuentro clave para los intereses del Atlético Baleares. “Solo estoy pendiente del Terrassa, del partido del domingo, que es lo más importante para nosotros. Lo otro es un plus que nos hace mucha ilusión. Pero después del partido de Terrassa valoraremos cómo estamos, porque luego tenemos otro partido en casa, también muy importante, contra el Barça B. Son dos rivales que creo que estarán al final de temporada luchando por el ascenso directo. Y entre medio tenemos un partido de Copa. Por eso solo puedo valorar lo del domingo contra el Terrassa y, después, empezar a pensar en el Atlético de Madrid”, ha expresado el técnico.

Acerca de un posible cruce ante el Barcelona, finalmente no producido, Blanco ha asegurado que, pese a su pasado ‘perico’, le daba igual el rival: “Me hubiese gustado cualquiera. Estas oportunidades se viven muy poco. Ojalá podamos vivirlas muchas temporadas y hay que valorarlas. Al final, cualquiera de los cuatro equipos que nos hubiese tocado era muy bueno. En ese sentido, estoy muy contento de que nos haya tocado el Atlético de Madrid, como si hubiese sido el Barça, el Madrid o el Athletic”, ha zanjado.